Agredidos dos funcionarios en el Centro Penitenciario de Tenerife

Un interno, destinado en el Módulo 1 dedicado a la normalización de conductas, requirió a los funcionarios su peculio (el dinero que las familias les ingresan para poder adquirir bienes en la prisión), una gestión que no podía ser realizada en ese momento, por lo que el recluso reaccionó de forma violenta y agresiva, llegando a morder a uno de ellos y produciendo a ambas lesiones de diversa consideración que han requerido asistencia sanitaria en el servicio de urgencias hospitalarias.FSC-CCOO ha venido denunciando que las agresiones en las prisiones son un problema estructural, con múltiples causas y factores de riesgo, incluido el mal funcionamiento del Protocolo de actuación frente a las agresiones(PEAFA). Este instrumento no reduce las agresiones porque no analiza las causas y enmascaran el número real de agresiones solo para rebajarlas a nivel estadístico.El sindicato ha evaluado las causas que producen las agresiones y las alternativas para conseguir que dejen de ser algo normalizado dentro de las prisiones. Entre otras razones está la falta de medidas y recursos de salud para tratar la enfermedad mental en prisión. La cárcel no es un lugar idóneo donde abordar estas patologías y se debe aplicar la legislación que existe para encontrar alternativas fuera de prisión sobre los casos que legalmente sea posible. Otra de las causas es la falta de personal, que conlleva un importante riesgo e inseguridad por ser insuficiente el número funcionarios con respecto al número de interinos a su cargo.

FSC-CCOO rechaza que las agresiones puedan atajarse solo con formación como propone Instituciones Penitenciarias y desde el área de Seguridad sin aplicar la Ley de Riesgos Laborales 31/1995. Para prevenir y evitar este tipo de situaciones, además de formación, es necesario el reconocimiento expreso de autoridad para el personal penitenciario, defensa legal específica en caso de agresiones y programas de atención psicológica específica para el personal agredido.

El sindicato exige al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una política preventiva eficaz que aborde las agresiones cumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales, analizando las causa que las producen y adoptando medidas preventivas y de protección personal, además de facilitar al personal agredido la defensa penal y civil de oficio y una asistencia psicológica, reivindicaciones que hasta el día de hoy no se han atendido.