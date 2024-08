La Guardia Civil detiene al autor de los robos mediante escalo en un complejo hotelero en la isla de Fuerteventura

El Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable realizó las pesquisas policiales oportunas y las diversas gestiones para el esclarecimiento de los hechos acontecidos, ya que los delitos se llevaron a cabo en la misma zona y con el mismo modus operandi.

En base a ello y con los datos recabados, la Guardia Civil realizó un dispositivo de seguimiento y prevención realizando en los últimos meses con un operativo de vigilancia estática en la zona donde los se había incrementado los robos.

Las pesquisas policiales realizadas por la Guardia Civil permitieron identificar al presunto autor a través de imágenes y reconocimientos fotográficos realizados a testigos quienes lo identificaron sin ningún género de dudas, dando como resultado la detención de la persona y evitando con ello la comisión de más hechos delictivos en la localidad.

Se da la circunstancia de que a la persona detenida le constan numerosos antecedentes por delitos contra al patrimonio, incluyendo hechos similares ocurridos en complejos hoteleros de la localidad y habiendo sido detenido por tales hechos en dos ocasiones anteriores; una en el mes de junio del año 2023 por delito flagrante cuando intentaba entrar en una de las habitaciones y otra en el mes de marzo del presente año.

El detenido junto con las diligencias instruidas al efecto, quedó a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Puerto del Rosario, continuando la Guardia Civil continúa con la investigación al objeto de recuperar los efectos sustraídos motivo por el que no se descartan nuevas detenciones por estas actuaciones.

Recomendaciones de seguridad en tus vacaciones

Cerrar las puertas, ventanas y balcones de las habitaciones. Se recuerda la importancia de cerrar las ventanas, puertas y terrazas de nuestro lugar de alojamiento, sobre todo si pueden ser de fácil acceso, así como, estar pendiente de sus pertenencias y efectos personales cuando se encuentren en la playa o en las zonas de piscina del hotel.

Usa las cajas fuertes. Guarda en lugar seguro los objetos de valor. Joyas y relojes, cámaras de fotos y de vídeo, dinero. Es muy importante guardarlos a buen recaudo, utiliza las cajas de seguridad o caja fuerte en la habitación, la mayoría de las habitaciones de hotel tienen una. Si no es así, lleva contigo algún tipo de medida de seguridad y guárdala bien en tu maleta, jamás la dejes a la vista en la habitación.

No pierdas de vista tus pertenencias. Lleva los bolsos siempre cerrados y bien sujetos. En las zonas comunes (recepción, restaurantes, piscina) vigila tu equipaje y objetos personales (bolsos, cámaras, etc...).