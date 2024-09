El Gobierno de Canarias finaliza la situación de alerta declarada por el vertido de fueloil en Gran Canaria

Esta decisión se toma teniendo en cuenta que el dispositivo de vigilancia aérea y terrestre no detecta en estos momentos presencia de combustible en el agua, ni tampoco en el litoral de los dos municipios afectados.

El personal de la empresa pública GESPLAN ha recogido en total 2,5 metros cúbicos de material contaminado y 50 kilos de piedras con salpicadura de combustible en las labores realizadas en la playa de la Restinga, la desembocadura del Barranco Real de Telde y playa de San Borondón.

En cuanto a los restos de hidrocarburos detectados este miércoles en Playa del Hombre, en el municipio de Telde, y a la espera de los resultados definitivos de las muestras tomadas en la citada costa, los científicos del Instituto Español Oceanográfico-CSIC, AEMET y PLOCAN que asesoran al comité director del PLATECA señalan que los primeros indicios apuntan a que estos restos podrían proceder de los trabajos de limpieza de la caldera y turbina realizados el lunes, 9 de septiembre, por un buque fondeado frente al litoral afectado y no al vertido de fueloil registrado el pasado 4 de septiembre.

Además, la previsión meteorológica y de las corrientes marinas tienden a alejar los posibles restos del vertido de la costa de Gran Canaria, según apuntaron los científicos en el comité asesor del PLATECA, por lo que se descarta que puedan llegar nuevos residuos de combustible a la costa sureste y sur de la Isla

Durante el día de ayer, los operarios de GESPLAN centraron sus esfuerzos en retirar los restos llegados hasta la Playa del Hombre el martes, 10 de septiembre, y que motivó su cierre al baño y actividades deportivas y de pesca. Los trabajadores retiraron 260 kilos de arena contaminada por hidrocarburos. Durante las tareas de limpieza, el personal estuvo coordinado con trabajadores del Ayuntamiento de Telde confirmando que no se han localizado nuevas manchas del derrame en la costa.