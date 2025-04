La Guardia Civil detiene en Fuerteventura a una falsa doctora y desarticula una clínica estética clandestina

La persona denunciada se promocionaba en redes sociales como médico especialista en medicina estética, desarrollando su actividad en un establecimiento ubicado en la localidad de Caleta de Fuste, que operaba bajo la apariencia de un centro especializado en dicha área. Para respaldar su presunta calificación profesional, la acusada exhibía en su negocio un

certificado universitario que supuestamente acreditaba haber completado con matrícula de honor la carrera de medicina en Reino Unido.

Sin embargo, de la exhaustiva investigación desarrollada por la Guardia Civil, se pudo determinar que esta persona no estaba colegiada como médico ni en España ni en Reino Unido, lo que implicaba una falta de habilitación legal para realizar tratamientos médicos.

Se verificó que el título universitario exhibido en el establecimiento era falso, ya que se trataba de un documento alterado. Además, el local, registrado oficialmente como peluquería ante el Ministerio de Trabajo, no contaba con la autorización necesaria para brindar servicios médicos.

Además, las investigaciones realizadas por la Guardia Civil revelaron que la supuesta doctora suministraba a las víctimas productos que no cumplían con la normativa vigente en España, ya fuera por carecer de homologación o por no disponer de la trazabilidad necesaria para su uso en el territorio nacional. De forma aún más alarmante, se descubrió que la investigada habría administrado, en algunos casos, productos destinados al uso veterinario, específicamente diseñados para perros.

El pasado 7 de abril, se realizó un operativo en el establecimiento gestionado por una presunta falsa doctora. Durante la intervención, se incautó una importante cantidad de material relacionado con los delitos investigados, incluyendo productos sanitarios no autorizados en España.

En consecuencia, se procedió a la detención de la presunta autora de los hechos, quien, una vez finalizadas las correspondientes diligencias, fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial, decretándose el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza.