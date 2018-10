Paralelamente un representante de la empresa subcontratada por parte de la empresa de telecomunicaciones afectada, para el mantenimiento e instalación de los equipos informáticos mencionados así como para el despliegue de diferentes redes en esta provincia, informa a la Guardia Civil que dichos equipos no pueden ser vendidos por particulares ya que los mismos son de su propiedad, y que las únicas personas que pueden vender dichos aparatos son los que han pagado la correspondiente tasa por no haberlo devuelto al rescindir el contrato. Además recordó a los agentes que de no tener contrato con la empresa de telecomunicaciones reseñada, no tienen motivos para poseer o vender dichos equipos.

Recuperación de 49 aparatos de la empresa de telecomunicaciones

Fruto de la investigación la Guardia Civil recuperó en varias tiendas de segunda mano 49 aparatos de telecomunicación serigrafiados con el anagrama de la empresa en cuestión, siendo todos ellos entregados a la afectada.

La investigación finaliza con 13 investigados, y se esclarecen 27 hechos delictivos, 14 Delitos leve de Hurto y 10 Delitos Leves de apropiación Indebida, quedando los investigados a disposición del Juzgado de Guardia de Arucas.