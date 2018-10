La Guardia Civil detiene a una persona por numerosos hurtos durante las fiestas de Arinaga

A raíz de las numerosas denuncias comunicadas a la Guardia Civil durante los días siguientes a la referida fiesta, los agentes del Área de Investigación comenzaron con las pesquisas pertinentes para esclarecer los hechos e identificar y detener a los autores.

Durante el desarrollo de las pesquisas, los agentes del Área de Investigación recabaron varios datos sobre la localización de los teléfonos y los posibles autores gracias a las aplicaciones de seguridad de los teléfonos, y a nuevos indicios aportados por los mismos perjudicados.

Anteriores robos

Además M.S. también fue detenido el pasado día 16 de septiembre, junto a cuatro personas más cuando regresaban de las fiestas de Pozo Izquierdo, descubriéndose que en el vehículo ocultaban 16 teléfonos móviles y cuchillas con las que perpetraron los robos rajando las mochilas de los propietarios.

Durante la instrucción de las diligencias policiales descritas la Guardia Civil también investigó a una persona por un delito de receptación, al adquirir uno de los teléfonos robados.

De esta manera la Guardia Civil detuvo nuevamente el pasado día 23 a M.S., que ha quedado a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Telde.

Consejos de seguridad para evitar robos y hurtos:

• No se debe llevar nunca en el mismo sitio todo cuanto es valioso. Es decir, el dinero, las llaves, las tarjetas y la documentación personal no deben estar juntas, sino que se debe distribuir en diferentes espacios (bolsillos, bolso, cartera...). En la medida de lo posible, al salir de casa hay que llevar encima solo lo imprescindible.

• Hay que tener cuidado y desconfiar de empujones y acercamientos sospechosos. Sin convertirse en una persona aprensiva, hay que estar muy pendiente de cualquier persona que se acerque de forma poco natural y tener bien sujeto el bolso o la cartera con las manos en los momentos y situaciones en que haya aglomeraciones

• No hay que perder de vista nunca el bolso ni los objetos personales. Conviene no separarse en ningún momento del bolso, la cartera, el abrigo o el móvil.

• Los objetos de mucho valor nunca deben estar a la vista, como un teléfono móvil de última generación o una cámara de fotos.

• No se tienen que utilizar bolsos que no tengan cierre: si las mochilas, bolsas o bolsos que se portan no tienen cremallera, conviene llevar el dinero o las tarjetas en los bolsillos (mejor interiores, con cierre y en nuestra parte delantera).

• Además, cuando hay mucha gente, se debe colocar cruzado en bandolera o por delante del cuerpo.

• Siempre hay que llevar la cartera cerrada y, al abrirla, no se debe hacer delante de mucha gente o fuera de las tiendas.

• Conviene utilizar los cajeros automáticos en el horario de apertura de oficinas, cuando hay trabajadores en el interior. Nunca hay que sacar dinero en presencia de desconocidos y es mejor ir acompañado.

• Hay que caminar siempre que sea posible por calles iluminadas; ha de evitarse en la medida de lo posible ir sólo por las callejuelas y los lugares oscuros, más aún si ya ha anochecido.