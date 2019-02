La Guardia Civil detiene a una persona por más de 30 robos y hurtos en apartamentos de Lanzarote

Lanzarote/ La Guardia Civil del Puesto Principal de Tías en Lanzarote, ha detenido in fraganti durante la madrugada del pasado día 13 a una persona de iniciales A.H., de 41 años de edad y numerosos antecedentes policiales como más de 50 delitos anteriores, como presunto autor de un delito de 25 delitos de robo con fuerza en las cosas –en este caso escalo por saltar los muros perimetrales de los complejos de apartamentos- , 13 delitos de hurto, un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y un supuesto delito de desobediencia y resistencia grave ante agentes de la autoridad, al resistirse en el momento de su detención.

A raíz de varios delitos de robo que se estaban cometiendo desde el pasado año en una zona determinada de complejos determinados de la localidad de Puerto del Carmen, los agentes del Área de Investigación del citado Puesto comenzaron las pesquisas policiales necesarias para localizar y detener a los presuntos autores.

A raíz del análisis de los robos descritos, de la manifestación de varios testigos y de otra serie de pesquisas policiales, la Guardia Civil obtuvo que los delitos seguían varias pautas comunes:

1. Los robos siempre se cometían de madrugada o de noche, aprovechando el detenido que los turistas dejaban abiertas debido al calor las ventanas, y aunque estuviesen cerradas, no estaban aseguradas o acerrojadas.

2. Los bienes sustraídos siempre consistían en objetos fácilmente transportables, como teléfonos móviles, dinero en efectivo y joyas; también en ocasiones prendas de ropa, incluso supuestamente el detenido en una ocasión abandonó su propio calzado en un apartamento afectado y huyó con el de la víctima.

3. Los complejos turísticos asaltados carecen de servicios de empresas de seguridad o vigilantes nocturnos, además de recepción nocturna.

4. El detenido utilizaba ropa oscura y las prendas necesarias para no ser identificado, accediendo en la mayoría de los casos a los apartamentos por medio del escalo, no importando que incluso algunos de los muros que acotan los complejos sean de alturas superiores a los dos metros.

De esta manera los agentes del Área de Investigación comenzaron también a realizar dispositivos de seguridad, pero sin el uso de los uniformes reglamentarios, en los complejos afectados, deteniendo a A.H. in fraganti de madrugada en el interior de uno de ellos portando herramientas que utilizaba presuntamente para forzar puertas y ventanas, resistiéndose en el momento de su detención a la acción de la Guardia Civil.

El detenido y las diligencias policiales instruidas al efecto han pasado a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Arrecife.