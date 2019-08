El incendio de Gran Canaria se podría dar por estabilizado en las próximas horas si se mantienen las previsiones

El presidente de Canarias Ángel Víctor Torres anunció que el incendio forestal de Gran Canaria "se podría dar por estabilizado en las próximas horas y, si durante la noche se cumplen las previsiones, podría ser controlado en la mañana del miércoles". No obstante, Torres recalcó que "eso no significa que esté extinguido" por lo que se mantendrá todo el dispositivo terrestre y aéreo trabajando en la zona controlando y vigilando el área quemada y humedeciendo el terreno.

Esta evolución favorable ha permitido que las personas evacuadas de los municipios de Tejeda, Artenara y Gáldar hayan vuelto a sus casas, lo que facilitará también la valoración de los daños materiales producidos por el fuego en los próximos días. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias deja sin efecto el Plan de Contingencia activado ya que no se prevén nuevas evacuaciones.

El presidente de Canarias recalcó que los ciudadanos "no deben subir a la cumbre salvo que sea imprescindible" ya que el incendio continúa activo. En este sentido, Torres recordó que no se ha autorizado el reinicio de las excursiones turísticas a la zona y pidió a toda la población que no acudan al área afectada para "hacer turismo o ver la zona quemada" por los riesgo que ello conlleva.

Torres recordó que en los próximos días se prevé una ola de calor, por lo que pidió a la población y administraciones que se extremen las precauciones ya que "la batalla no ha terminado y se pueden producir rebrotes".

Debido al riesgo existente en la zona se ha procedido a suspender las fiestas previstas en los próximos días en los municipios afectados.

Finalmente, el presidente de Canarias reiteró su agradecimiento a todos los servicios de seguridad y emergencia que han trabajado en la extinción del incendio, especialmente a "aquellos que han estado en primera línea y a toda la sociedad civil que ha colaborado en la asistencia a esos efectivos y a las personas evacuadas", así como a los ayuntamiento, cabildos y empresas que han ofrecido su ayuda durante todos estos días.