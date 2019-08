Ángel Víctor Torres: "Cuando la gente vuelve a sus casas significa que estamos venciendo al fuego"

Esto no ha impedido que el perímetro del incendio haya alcanzado los 112 kilómetros, aunque la superficie afectada se sitúa ahora en unas 10.000 hectáreas tras haber definido la realidad del incendio.

Esta nueva situación ha permitido que a lo largo de hoy se haya autorizado el realojo de aquellos núcleos poblacionales en los que se daban las garantías de seguridad necesarias para que los vecinos pudieran volver a sus casas sin peligro. En concreto, a última hora del día se ha autorizado el regreso de los vecinos de Madrelagua, Cuevecitas, La Caldereta, Altos de Lanzarote, El Prado y casco urbano en el municipio de Valleseco; Agua de Fontanales, casco de Fontanales y Hoya del Cavadero, en Moya; las zonas de Piletas, Troya y el Valle en Agaete; y los núcleos poblacionales de Las Arvejas, Chajunco, Las Cuevas y el casco en el municipio de Artenara.

"Hemos pasado de las evacuaciones a los realojos" afirmó el presidente de Canarias pero insistió en que "hay que tener paciencia porque entrar en zonas quemadas todavía entraña riesgos".

Según el jefe de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, "ahora el incendio está dentro de nuestra capacidad de extinción" y esperamos que en "uno o dos días no haya reinicios". No obstante, recalcó que hay que seguir trabajando intensamente para evitar reactivaciones y asegurar así todas las zonas.

Respecto al Parque Natural de Tamadaba, Grillo afirmó que el nivel de gravedad de la afectación del incendio "es bastante menor de lo esperado lo que no significa que no haya daños". "Hay que seguir en alerta -aseguró el jefe de Emergencias- porque el "peligro no ha pasado", afirmación que compartió el presidente de Canarias al insistir en que "hay que rematar el trabajo para evitar que la bestia no se reavive".

Durante el día, los medios aéreos han descargado en la zona más de 1,6 millones de litros de agua tarea que continuará desarrollándose en el día de mañana, en función de la evolución del fuego, por los 18 medios aéreos que reforzarán las tareas de extinción de los efectivos terrestres. En la noche, se mantendrá trabajando en la zona un dispositivo de 400 personas, de las cuales más de 200 trabajarán en primera línea de fuego.

Ángel Víctor Torres manifestó que ha mantenido un contacto diario con el presidente del Gobierno de España en funciones, quien ha hecho un seguimiento continuo de esta emergencia, y recalcó "la importante solidaridad institucional" recibida en todo momento.

Por su parte, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles calificó el incendio de "devastador, pavoroso y sobrecogedor" pero se mostró optimista "ya que avanza progresivamente hacia la estabilización". Robles reiteró el apoyo del Gobierno de España a todos los ciudadanos afectados y subrayó que "nos sentimos muy próximos a su dolor y preocupación por lo que les ofrecemos todo nuestro cariño".

La ministra de Defensa garantizó el compromiso del Gobierno de que "en todo momento que se necesite vamos a estar aquí" y siempre "van a contar con el Ministerio de Defensa y el apoyo de las Fuerzas Armadas".