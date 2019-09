La Guardia Civil detiene a una persona por un delito de atentado contra agente de la autoridad en Gran Canaria

Gran Canaria/ La Guardia Civil del Puesto Principal de San Mateo, en Gran Canaria, ha detenido el pasado día 2 a una persona de iniciales E.G.S. –de 44 años de edad y con antecedentes policiales- como presunta autora de un delito de atentado contra agente de la autoridad, al golpear a un Guardia Civil cuando éstos acudieron al lugar donde la detenida desarrollaba un fuego de barbacoa junto a dos personas más en un lugar público pero no habilitado para dicha actividad, conocida como c/ la Higuera del término Municipal de San Mateo; realizando fuego en una zona muy próxima a monte repleto de vegetación con alto riesgo de propagación de fuego, no preservando ningún perímetro de seguridad y careciendo de medios para evitar propagación en caso de incendio.

Aviso

La actuación policial comenzó a las 15:15 horas del citado día 02 cuando un ciudadano que circulaba a pie por el casco urbano de la Vega de San Mateo indicó a la patrulla en servicio que había divisado en la calle anteriormente reseñada una columna de humo, por lo que los agentes acudieron al lugar para verificar si se trataba de un conato de incendio, quema de rastrojos o cualquier otro tipo de fuego.

Durante los meses del verano el Cabildo de Gran Canaria, en base al plan de prevención de incendios forestales de la Comunidad Autónoma (Infoca), dictamina la prohibición de realizar cualquier tipo de fuego o utilizar barbacoas portátiles, incluso en las áreas recreativas habilitadas así como el uso de cualquier elemento de ignición o que genere chispas, siempre hasta el día 30 de Septiembre, y máxime debido a los últimos incendios forestales y a las altas temperaturas.

Barbacoa

Los agentes observaron al llegar al sitio de donde procedía el humo que habían tres personas que realizaban una barbacoa, a pesar de la prohibición de hacer fuego por los recientes incendios, informándoles los agentes de la prohibición de hacer dicha actividad y de que iban a ser identificados, reaccionado la mujer de tal forma que llegó a agredir a uno de los agentes, que inmediatamente detuvieron a ésta.

La detenida ha quedado a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Realización de fuego sin autorización

Además se recuerda que quien realice fuego o actividades que puedan originarlos pueden ser denunciados a la Ley 43/2003, 21 de Noviembre de Montes en concordancia con el Real Decreto 146/2001, cuyo artículo art. 67 apartado d), sanciona "el empleo de fuego en los montes y áreas colindantes, épocas lugares o para actividades no autorizadas". Tipificada como infracción leve cuando los hechos constitutivos de la infracción no hayan causado daño al monte o cuando , habiendo daño, tenga un coste de reparación de menos de 10.000 Euros o el plazo para su reparación o restauración no exceda de seis meses.

La misma normativa legal fija en el art.74. apartado a) que las sanciones leves oscilaran entre 100 y 1000 Euros, siempre y cuando el organismo competente considere que se trate de infracción leve y no de más grado.