Fuerteventura/ A las presuntas autoras se les imputan siete delitos de robo con fuerza en vehículos de alquiler en la zona de grandes playas del municipio de La Oliva.

La Guardia Civil del Puesto Principal de Corralejo, en Fuerteventura, ha detenido el pasado día 2 a dos mujeres de nacionalidad española, residentes en la isla, iniciales L.T.M. y E.G.M., de 32 y 35 años de edad, con antecedentes policiales por delitos de lesiones y contra la propiedad, como presuntas autoras de varios delitos de robo con fuerza en vehículos de alquiler en las Grandes Playas de Corralejo.



Robos con fuerza en turismos

Durante el pasado mes de septiembre y los primeros días de octubre del actual se vinieron cometiendo, de manera continuada, robos en vehículos de alquiler en su inmensa mayoría, mediante la técnica de quebrar alguna de las ventanas de cristal de los turismos con un objeto contundente.

Anteriormente las supuestas autoras recorrían en vehículo, también de alquiler, las distintas zonas de aparcamiento que se ubican en la zona del Parque Natural de las Grandes Playas de Corralejo, observando que no estuvieran presentes ni los turistas ocupantes de los turismos, ni testigos que pudieran posteriormente aportar algún dato que facilitara su identificación.

Operativo

Ante la reiteración de dichos sucesos la Guardia Civil establece un dispositivo de vigilancia que se prolonga por espacio de varios días, realizando diversos apostaderos en dicha zona y en los tramos horarios de los robos, combinados con otras diligencias de investigación y seguimiento del material sustraído en los robos anteriores.

Finalmente el pasado día 2 de octubre sobre las 15:00 horas los agentes localizaron un vehículo de alquiler sospechoso, conducido por estas dos mujeres y que, tras romper la ventanilla de un vehículo estacionado y apropiarse de objetos que se hallaban en su interior, proceden a huir del lugar, siendo interceptadas y detenidas rápidamente por los agentes del citado Puesto Principal.

En el interior del vehículo conducido por las detenidas se encuentran objetos personales, dinero, aparatos de fotografía, tabaco y un teléfono móvil, parte de ellos producto de tres robos cometidos en esa jornada. Además los agentes encontraron otros objetos de otros robos cometidos en jornadas anteriores, incluido documentación con la que se recupera un dron que ya habían vendido en una tienda de segunda mano del mencionado municipio.

La valoración total de lo recuperado se estima aproximadamente en unos 3.500 euros y algunas pertenencias han sido devueltas a sus propietarios, y del resto se mantienen las gestiones para su devolución a turistas que, en este caso, han vuelto ya a su país.

Las detenidas, a las que se le imputaron en diligencias un delito continuado de robo con fuerza en vehículos correspondiente al día de su detención, y otros cuatro delitos de robo similares cometidos anteriormente, han pasado a disposición de la correspondiente autoridad judicial en funciones de guardia de Puerto del Rosario.

Consejos de seguridad

Debido al modus operandi practicado por las detenidas, el cual suele repetirse en este tipo de delitos y que consiste en la fractura de una las ventanas de los vehículos estacionados en las zonas descritas (aparcamientos en zonas turísticas aisladas o apartadas) para acceder rápidamente a los bienes u objetos que hay en su interior –casi siempre a la vista-, desde la Guardia Civil se aconseja:

• Comprobar que se ha dejado el vehículo perfectamente cerrado, puertas y ventanillas.

• Evitar dejar a la vista cualquier elemento u objeto de valor.

• Intentar no dejar en el vehículo ningún efecto de valor.

• Incidir en la colaboración ciudadana e informar a los cuerpos policiales de cualquier persona que levante sus sospechas en la zona, como personas que se paseen sin motivo aparente entre los vehículos estacionados u observar al mismo vehículo en varias ocasiones merodear por el lugar.

• Si es víctima de un robo mantenga la calma y no toque o mueva nada que pueda haber sido manipulado por los ladrones.

• Avise rápidamente al cuerpo policial competente en la zona, si es la Guardia Civil al 062 o, en cualquier caso, al 112.