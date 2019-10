La Guardia Civil detiene a una persona por varios delitos en Gran Canaria

Identificación en la GC 100

La actuación policial comenzó durante la madrugada, cuando en torno a las 01:15 horas una patrulla de la Guardia Civil dio el alto al vehículo conducido por J.M.V.V., cuando regresaba de la localidad de Arinaga.

En ese momento los agentes comprobaron que en la parte trasera del vehículo conducido por J.M.V.V. había numerosas bolsas de plástico con ropa, no pudiendo vincularlo en ese momento con ningún delito reciente contra el patrimonio al no haber denuncias relacionadas; no obstante el conductor del vehículo presentaba una medida judicial de retirada del permiso de conducir.

Denuncia

Sin embargo al día siguiente un ciudadano denunció un robo en su vehículo, estacionado en la vía pública de la localidad de Arinaga, y en un tramo horario previo a la identificación de J.M.V.V. en la GC-100, observando los agentes del Área de Investigación como además coincidían los objetos o ropa que portaba aquel con la denunciada como sustraída.

Robos en vivero

Además la Guardia Civil investigó a J.M.V.V. como presunto autor de otros dos delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en una determinada empresa dedicada a la comercialización de productos de jardinería y plantas de la localidad de Montaña los Vélez, de donde supuestamente se llevó 100 palmeras y herramientas para la agricultura.

Por todo ello la Guardia Civil investigó a J.M.V.V. como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, y de otro contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor sin la autorización administrativa que le habilitara, quedando a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Telde.