La Guardia Civil detiene a dos personas por sextorsión en Lanzarote

La investigación comenzó el pasado día 06 de septiembre, tras presentar denuncia la víctima en el Puesto de la Guardia Civil de Costa Teguise, refiriendo a los agentes que cuando regresó a su domicilio se encontró una nota manuscrita donde le solicitan la cantidad de 3.000 euros para no hacer publicas unas imágenes íntimas, de contenido sexual, conseguidas con anterioridad.Aquellas además habían sido obtenidas mediante amenazas a través del teléfono por medio de la aplicación whatsapp; la Guardia Civil averiguó que en un primer momento los investigados se pusieron en contacto con el denunciante a través de una conocida aplicación de contactos, engañando a la víctima para que les enviara fotos personales e íntimas.Sin embargo una vez que obtienen esas fotografías los investigados presuntamente comienzan a amenazar a la víctima, reclamándole dinero para no hacer esas fotos públicas y así dañar su imagen personal.Finalmente los agentes identificaron a los presuntos autores de la extorsión, una mujer y un hombre residentes en la isla, que fueron detenidos durante los días 17 y 18 de octubre, pasando a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Arrecife.

Código Penal y Sextorsión

Dicho comportamiento delictivo conlleva varios comportamientos delictivos, como abusos sexuales, otros que pudieran afectan a la intimidad, descubrimiento y revelación de secretos, y sobro todo la extorsión; dependiendo si la víctima es menor de edad o no el autor de este delito puede enfrentarse a diferentes tipos de condena, siendo el denominador común las penas de prisión y las multas, además de diferentes ordenes de alejamiento o prohibición de comunicarse con la víctima.

La víctima es por lo tanto coaccionada por ello a tener relaciones sexuales con alguien, entregar más imágenes eróticas o pornográficas, dinero o alguna otra contrapartida, bajo la amenaza de difundir las imágenes originales si no accede a las exigencias del chantajista.

Prevención

La Guardia Civil lleva a cabo distintas actuaciones para concienciar a padres, docentes y alumnos de la existencia de estos delitos y la importancia de denunciarlos. Siendo aconsejable:

• No proporciones o compartas imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales.

• En Internet y en las redes sociales no todo el mundo es quien dice ser. No agregues a personas que no conozcas y no creas todo lo que te dicen.

• Hay aplicaciones para jugar pero no dejes que nadie juegue contigo, en los juegos online hay riesgo de que aparezca algún acosador.

• Si alguien te extorsiona en redes sociales, no cedas al chantaje, cuéntaselo a tus padres, profesores o adultos de confianza y si el tema es grave o delictivo ponlo en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado