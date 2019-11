La Asociación de Vecinos Buga, en Granadilla, denuncia un nuevo vertido de aguas fecales en la calle

Granadilla de Abona/ Un desbordamiento recurrente de la fosa séptica de los bloques de viviendas de la Calle Chacerquen (antiguas Barriadas) vuelven a llenar de aguas fecales el casco de la Villa Histórica.

El portavoz de la Asociación de Barrios Unidos de Granadilla de Abona José Gregorio Gaspar Hernández denuncia un nuevo vertido de aguas fecales en el corazón del municipio de Granadilla, concretamente en la Avenida Chasna ubicada en la villa histórica a pocos metros del Ayuntamiento de Granadilla.



José Gregorio Gaspar señala que este vertido es recurrente, y se produce de manera periódica afectando de manera insoportable a los vecinos del casco y a los vecinos de la zona los cuales se han puesto en contacto con la Asociación solicitando que se haga pública su queja.

En opinión del representante vecinal no se entiende como tras multitud de denuncias por parte de los vecinos, así como solicitudes al Ayuntamiento para que tome cartas en el asunto, no se ha llevado a cabo gestión alguna ni por el alcalde José Domingo Regalado ni por el concejal de servicios Marcos González para resolver la grave situación.

En este contexto de vertidos de aguas fecales en diferentes núcleos, de ausencia de red de alcantarillado en muchos lugares, así como desbordamiento y falta de mantenimiento de la existente, no se entiende que en el último pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento en el mes de octubre para analizar posibles soluciones y elaboración de proyectos, el gobierno municipal conformado por CC Y PP votaran en contra de todas las medidas planteadas.

José Gregorio Gaspar denuncia que el gobierno municipal se encuentra enrocado en el inmovilismo y la indiferencia frente a un contexto de auténtica EMERGENCIA FECAL en el municipio, que está perjudicando la salud de los vecinos, así como la imagen del municipio, perjudicando gravemente a los comerciantes y empresarios de la zona que han elevado sus quejas a la Asociación.

Existe un auténtico clamor ciudadano frente a este problema que exige soluciones urgentes, y fundamentalmente la aplicación de las inversiones necesarias tanto de instalación de infraestructuras de depuración, redes de alcantarillado, así como mantenimiento adecuado de las existentes. Así mismo, debería llevarse a cabo una auditoría de la red de alcantarillado existente y prevenir posibles puntos de vertidos con las medidas necesarias.

La Asociación no descarta iniciar acciones judiciales frente a los organismos competentes si persiste la actitud de dejación de funciones temeraria por parte del gobierno municipal ante este grave problema.

