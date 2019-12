La Guardia Civil detiene a una persona en Gran Canaria buscada por la Audiencia Nacional

Apropiación indebida

La investigación de la Guardia Civil comenzó el pasado 29 de septiembre con la denuncia de una vecina de la tercera edad de Santa Brígida, donde informaba a los agentes sobre un presunto caso de apropiación indebida de un vehículo particular; al parecer tanto ella como su marido no podían conducir el referido, por lo que un vecino –M.R.A.- se ofreció para ayudarles para llevarles en dicho coche. Sin embargo al poco tiempo esa persona prácticamente se hizo dueña del mismo a pesar de los requerimientos de sus legítimos propietarios.

Indagaciones

En el transcurso de las pesquisas policiales realizadas por el Área de Investigación los agentes observaron como presuntamente M.R.A., tras prácticamente apropiar del vehículo en cuestión, intentó falsificar un documento de compra/venta del mismo a nombre de una otra persona con la que tenía amistad, usando para ello los datos de la persona – sin su conocimiento ni consentimiento- que en su momento le había vendido el vehículo a la pareja de ancianos.

Requisitoria y vigilancia policial

De esa manera la Guardia Civil obtuvo días después de la denuncia la verdadera identidad de la persona que presuntamente cometió los referidos delitos de apropiación indebida y falsedad documental, resultando ser una persona reclamada, desde hacía tres años, por la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Sin embargo M.R.A. no quiso acudir a dependencias de la Guardia Civil en San Mateo tras saber que los agentes lo estaban investigando por los mencionados delitos de apropiación indebida y falsedad documental, comenzando con la colaboración de la Policía Local de Santa Brígida un dispositivo de vigilancia en el domicilio de aquel para evitar su fuga.

Durante el trascurso del dispositivo la Guardia Civil averiguó que M.R.A. se encontraba en el domicilio en cuestión, ubicado en el referido municipio de Santa Brígida, pero al acudir al mismo siempre atendía en la puerta a los agentes otra persona, de iniciales M.A.J.S., diciendo a éstos que M.R.A. no se encontraba en la casa.

Sin embargo los agentes contactaron con el correspondiente Juzgado para que les autorizase la entrada y registro en dicho domicilio, aunque finalmente no fue necesaria dicha diligencia al entregarse al fin voluntariamente M.R.A. a la Guardia Civil presente en el lugar el pasado día 04 de diciembre, siendo detenido inmediatamente tanto él como la otra persona, M.J.A.S., en este caso por un delito de encubrimiento.

Ambos detenidos han quedado a disposición del correspondiente Juzgado en funciones de guardia de la localidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ordenó el ingreso en prisión de M.R.A.