La Guardia Civil auxilia a una persona en Agüimes

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes, en Gran Canaria, han intervenido ayer día 18 en un caso de autolisis en la localidad de Vargas, en el municipio mencionado, al auxiliar a una persona que había ingerido una cantidad de medicamentos en pastillas que ponía en peligro su salud.



La intervención comenzó en torno a las 17:00 horas cuando la madre del auxiliado se puso en contacto con la Guardia Civil en Agüimes, llamando desde Suiza, afirmando las posibles intenciones de aquel y aportando su número de teléfono móvil, sin concretar el sitio donde estaba ya que su hijo no le quería dar esa información, pero al parecer estaba en casa de un amigo en la localidad de Vargas.

Acto seguido un agente llamó a ese número de teléfono para interesarse por el referido y saber donde se encontraba exactamente, y paralelamente otra persona se puso en contacto con el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia alertando de la misma situación, informando que sabía del lugar exacto donde se encontraba el citado.

Los agentes actuantes contactaron con la persona que tenía conocimiento del paradero de la persona a auxiliar y procedieron a dirigirse, en compañía de ella, a la casa de un amigo donde estaba la persona que posteriormente fue auxiliada, sito en la localidad del Oasis de Vargas. Una vez en el lugar el amigo y testigo de los hechos manifiesta que esta persona acababa de ingerir una gran cantidad de cápsulas de dos tipos de medicamentos.

Aunque el afectado no mostraba ninguna sintomatología que indicara la veracidad de la ingesta de medicamentos, los agentes, tras valorar la situación y a fin de que no corriese ningún riesgo su salud, lo introdujeron en el coche patrulla y se dirigieron rápidamente al centro de salud de Ingenio, donde quedó ingresado y en observación la persona auxiliada.

La Organización no Gubernamental Teléfono de la Esperanza atiende a personas que están pasando por una situación de crisis emocional por problemas personales, familiares o sociales en los teléfonos 928334050 y 922334050, y la línea móvil de cobertura estatal: 717 003 717.

