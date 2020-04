La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de la colaboración ciudadana de la existencia de una autocaravana que circulaba por el municipio de Artenara incumpliendo el estado de alarma siendo localizada cuando se encontraba estacionada en un apartadero de la GC-210, a la altura del punto kilométrico 4,200 aproximadamente.Los agentes realizaron las comprobaciones oportunas pudiendo observar en la via publica dos sillas de camping, estando uno de los dos ocupantes, tomando el sol y orientado hacia las vistas de la Caldera de Tejeda y Roque Nublo y la otra persona en el interior de la misma.Los denunciados manifestaron carecer de domicilio habitual en Gran Canaria y que llegaron a la isla el pasado mes de febrero, momento desde el que van cambiando de lugar según les conviene. Por ello los agentes le informaron de que esta actividad no está permitida las medidas de limitación de circulación impuestas en el artículo 7 del real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma sanitaria y que si bien la autocaravana es su domicilio temporal, no está permitida la circulación por la vía pública sin causa justificada.Por este motivo ambas personas fueron denunciadas administrativamente a la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, en su artículo 36.6, para quienes desobedezcan o se resistan a las órdenes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente la Guardia Civil aseguró el estacionamiento de la autocaravana en un área habilitada en el municipio de Tejeda donde pueden acceder a todos los servicios esenciales sin incumplir las medidas de limitación de circulación impuestas por el estado de alarma sanitaria.

Las denuncias serán remitidas a la autoridad administrativa encargada de la correspondiente apertura del expediente administrativo sancionador, en este caso la Delegación del Gobierno en Canarias.