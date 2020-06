La Guardia Civil detiene a una persona tras atracar con un cuchillo un comercio en Arguineguín

Gran Canaria/ El supuesto autor fue identificado igualmente a pesar de llevar su rostro oculto. La Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán, en Gran Canaria, detuvo el pasado día 29 de mayo a una persona con iniciales O.A.M.P. -de 29 años de edad, nacionalidad española y con antecedentes policiales- como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, al amenazar a un dependiente de un negocio de alimentación con un arma blanca y llevarse 370 euros aproximadamente.



Inicio de las investigaciones

Las investigaciones comenzaron el mismo día 29 cuando se recibió a las 17:30 horas un aviso en las dependencias de la Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán, en la que una alertante en un estado de gran nerviosismo participaba que mientras trabajaba como dependienta en un comercio de la localidad de Arguineguín, un varón que cubría su rostro con gafas de sol y mascarilla había sacado un cuchillo y la había amenazado con el mismo para que abriese la caja registradora, de donde se había llevado la recaudación.

Inmediatamente acudieron al establecimiento varias patrullas de la Guardia Civil, así como agentes del área de investigación, que comenzaron a recopilar todos los indicios disponibles, tales como manifestaciones de testigos presenciales, grabaciones de video seguridad y objetos que hubieran podido ser manipulados por el presunto autor.

Desarrollo de las investigaciones y detención del autor

Como consecuencia de dichas pesquisas practicadas por los componentes del Equipo Territorial de Policía Judicial y del Área de Investigación del Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán, se recopiló suficientes indicios policiales sobre la autoría del delito, la cual apuntaba a una persona residente en la localidad de Arguineguín que coincidía plenamente con las características físicas de la persona que aparecía en las grabaciones.

Los agentes acudieron al domicilio de la citada persona y observaron que llegó conduciendo un vehículo de alquiler de gama alta, observándose que esta persona correspondía plenamente con la que aparecía en las grabaciones de seguridad, pudiéndose intervenir además la camiseta que vestía en el momento de la comisión del robo, así como la cantidad de 685 euros en efectivo que este portaba en su cartera de los que no pudo acreditar su lícita procedencia, por lo que fue detenido inmediatamente como presunto autor del mencionado robo con violencia e intimidación.

El detenido, junto al dinero y efecto intervenido quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana.

Recomendaciones

Normalmente los ladrones aprovechan los horarios de cierre y apertura de los negocios para cometer robos como el descrito, por lo que es aconsejable extremar las precauciones en dichos tramos horarios, intentando en la medida de lo posible estar acompañados en esos momentos.

También es muy recomendable contar con medidas de seguridad tanto pasivas como activas en nuestros negocios, valorando la posibilidad de instalar video cámaras de seguridad en el comercio o contratar vigilantes de seguridad.

En el caso de que suframos aun así un robo con violencia o intimidación, procurar mantener la calma y colaborar con los ladrones, intentando recopilar los datos suficientes como vestimenta, aspecto físico, acento de los atracadores, etc; no es recomendable el enfrentamiento con ellos, y tras finalizar el robo en cuestión, llamar inmediatamente a los cuerpos policiales competentes en el municipio, tanto Policía Local como, en su caso, Policía Nacional o Guardia Civil.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)