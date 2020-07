Una patrulla de la Guardia Civil evita el accidente de una patera que llegaba a Costa Teguise

AEGC considera que la experiencia de las últimas semanas nos da la razón ya que en varias de las pateras llegadas a las costas españolas viajaban inmigrantes que han dado positivo por covid-19 y los agentes nos hemos tenido que enfrentar a estas actuaciones sin mascarillas FFP II y sin los "buzos" lo que ha vuelto a poner en riesgo a los guardias civiles que están en primera línea en la lucha contra la inmigración ilegal. Guardias civiles que tienen como cometido impedir que los inmigrantes que llegan en pateras o cayucos logren desembarcar sin ser vistos y, por tanto, si hay algún positivo, pueda transmitir la enfermedad.AEGC considera que no entregar estos trajes, restringidos solo al personal con curso NRBQ que no siempre están de servicio, con la excusa de no tener formación es solo una forma de que la Guardia Civil se ahorre el gasto de proteger adecuadamente a los agentes. Por este motivo consideramos que cada vehículo oficial que presta servicio de prevención de seguridad ciudadana en zonas de especial riesgo tiene que disponer de estos equipos de protección individual para poder tratar posibles casos sospechosos, al menos mientras se mantenga el riesgo para la salud. Por todo ello para AEGC Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil debería proporcionar el material y la formación necesaria sobre el uso de los buzos a los agentes que vigilan la llegada de pateras y sustituir las mascarillas quirúrgicas, que no nos protegen, por mascarillas FFP II que en la actualidad se encuentran restringidas.

En AEGC no queremos que ahora que entramos en la nueva normalidad seamos los guardias civiles los nuevos kamikazes, como ya tuvieron que ser los sanitarios durante el estado de alarma. Recordemos que es muy difícil, por no decir imposible mantener ninguna distancia de seguridad cuando llevas a cabo una intervención policial con inmigrantes, porque no todos colaboran.

AEGC también quiere hacer constancia que esta mañana los cinco agentes, ya en cuarentena, que han intervenido con en la llegada de la patera no sólo han impedido que los inmigrantes se acercaran a la población, sino que les han salvado la vida ya que uno de los guardias eventuales, de ascendencia marroquí y conocedor del idioma, ha podido indicarles como acercarse a la costa sin peligro de naufragar.