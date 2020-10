La Guardia Civil advierte sobre una estafa telefónica dirigida a la hostelería

Las pautas que siguen estos estafadores están planificadas de antemano, ya que obtienen los datos suficientes sobre sus objetivos (mayoritariamente empresas y cargos representativos de éstas), para dar los suficientes datos parciales con los que engañar al trabajador o relacionado con la empresa a estafar, ya que su objetivo es conseguir información privada o reservada – sobre todo de tipo económica – con la que posteriormente plantear acciones delictivas, principalmente estafas.

Para mayor información:

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/ingenieria-social-mantente-informado-y-alejate-del-engano-protege-tu-empresa

Tenga en cuenta además los consejos siguientes:

• Desconfíe de todo técnico que aparezca sin previo aviso y quiera dinero con urgencia. Si dice ser técnico de un servicio, comprobarlo llamando a la empresa. Compruebe que la empresa de luz o gas está realizando inspecciones por la zona En caso de revisión, intente que haya siempre un familiar. No tiene que tomar ninguna decisión precipitada, si algo no le termina de convencer, pida una segunda opinión a un familiar o conocido.

• No ofrezca sus datos bancarios por la Red. No se fíe de las notificaciones del banco por la Red. No instale aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos sino conoce completamente su funcionamiento. No abra los mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos. No abra los mensajes cuyo asunto contenga datos extraños. No responda a aquellos mensajes que soliciten su información personal (como nombres de usuario y contraseñas, números de la seguridad social, números de cuenta o tarjeta de crédito...) No haga clic en los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no haya solicitado. Cuando navegue por Internet no facilite su dirección de correo o información personal a las páginas web sospechosas que se lo soliciten. Realice análisis de su equipo con frecuencia.