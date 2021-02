La Policía local de Santa Cruz levanta 30 actas por incumplir el toque de queda durante el fin de semana

Santa Cruz de Tenerife/ Las unidades operativas y la Unipol instruyeron la mayoría de sanciones el viernes y sábado pasado en diferentes puntos de la capital, sin registrarse casos de incumplimientos de aforos. Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife instruyen, entre el 8 y el 14 de febrero, un total de 132 actas de infracción en la capital tinerfeña, en la que se ha constatado, una semana más, que la mayor parte de las sanciones se derivan del incumplimiento del toque de queda nocturno.



De igual manera, la labor preventiva de las distintas unidades operativas y la Unipol de la Policía capitalina se centraron en el control y erradicación de diferentes puntos donde se suelen repetir los incumplimientos del toque de queda nocturno, que llegaron a registrarse un total de 35. Es destacable que ninguna de las actas levantadas por los agentes tuviera que ver con llamado "botellón".

En el análisis objetivo de los datos referidos, destaca que este fin de semana no resultó especialmente significativo el número de infracciones registradas, ya que el comportamiento de locales de ocio y población en general se mantuvo en los dígitos habituales, a pesar de que se adelantó una hora el toque de queda por la coincidencia y como prevención de las fechas de Carnaval.

En esta ocasión, se contabilizaron hasta 27 casos por no hacer uso de la mascarilla, como una de las incidencias más sancionadas en cuanto a las medidas higiénico-sanitarias en la lucha contra la expansión del COVID-19, de las cuales 15 tuvieron lugar en un bar del barrio de La Alegría.

En cuanto a los establecimientos locales apenas hubo intervenciones, a excepción de 4 actuaciones por incumplimientos de medidas de seguridad, sin que se registrara ningún evento no autorizado.

A este respecto, la concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, Evelyn Alonso, agradeció "el trabajo de los agentes de la Policía Local, que durante el fin de semana realizaron una sobresaliente labor haciendo posible que las incidencias se redujeran de manera considerable y se cumplieran las medidas contra el COVID-19".

La edil santacrucera, además, subrayó que las actas levantadas tienen un único fin, que no es otro que garantizar la seguridad sanitaria de la población, evitando contagios, tanto de aquellas personas que incumplen la normativa como de las que se ven expuestas.

Alonso añadió que "las actuaciones fueron realizadas por policías locales, que, en los algunos de los dispositivos, también contaron con la colaboración de los Cuerpos de Seguridad del Estado".

Evelyn Alonso recuerda que "insistimos en que esta pandemia únicamente puede pararse con la responsabilidad individual, ya que aunque nuestra Policía Local hace todo lo que puede y más, no será suficiente si no existe la colaboración de la ciudadanía, que mayoritariamente sí cumple con las medidas decretadas".

Por último, esta semana también se instruyeron 41 actas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y una quincena más por desobedecer o faltas de respeto a los agentes de la Policía Local capitalina.

