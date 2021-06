Investigación de una persona por un delito continuado de Robo Con Fuerza

El Equipo Roca tuvo conocimiento el pasado mes de mayo, de varios robos en un invernadero de Gáldar. Los hechos sucedieron en una finca donde los autores accedieron al interior y sustrajeron gran cantidad de plantas de aguacates y mangos, por lo que se inició una investigación. Tras realizar numerosas pesquisas policiales y gracias a la colaboración de los agentes del Puesto Principal de Santa María de Guía, se pudo detener a un vecino de la zona con numerosos antecedentes policiales y esclarecer tres delitos de robo con fuerza.

Investigación de cuatro personas por cuatro delitos de robo con fuerza en diferentes finca del municipio de Santa María de Guía

La investigación se inició después de que el Equipo Roca de la Guardia Civil tuviera conocimiento de que en varias fincas agrícolas de la localidad de Santa María de Guía, se había podido sustraer unos 100 kilogramos de aguacates y que se podrían estar vendiendo en fincas cercanas. Finalmente, se pudo identificar a cuatro personas relacionadas con los hechos y proceder a su investigación.

Investigación de dos personas por un Delito de Robo Con Fuerza en las cosas en un pozo de la localidad de Santa María de Guía

Tras el control que lleva la Guardia Civil sobre el material de cobre en las diferentes chatarrerías de la isla, se pudo localizar 30 kilogramos de cobre, que presumiblemente procedía de instalaciones dedicadas a la extracción de agua. Por todo ello se inicia una investigación para averiguar la procedencia del material, de la que su pudo saber que pertenecían a un pozo cercano a la zona y que su propietario no había denunciado la sustracción. Tras la investigación se procedió a la investigación de dos hombres.

Es de mencionar la significativa peligrosidad que conlleva el consumo de este tipo de productos sin sus informes sanitarios pertinentes pudiendo ser tóxicos al no haberse desprendido completamente de los productos químicos aplicados para el control de las diferentes plagas existentes, por lo que no se recomienda la compra de estos productos si no es únicamente en establecimientos autorizado.

También se recuerda que al comprar productos que han sido sustraídos, se puede estar cometiendo un Delito de Receptación.