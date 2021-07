La Guardia Civil alerta de una estafa a comercios con alta afluencia de clientes detectada en Lanzarote

Esta se inicia con una llamada a los números de telefonía fija (posiblemente obtenidos a través de Internet) de comercios con alta afluencia de clientes como pueden ser gasolineras, locales de apuestas etc...

Una vez en contacto con algún empleado o responsables, los estafadores se identifican de diversas maneras, en algunas ocasiones como encargados de empresas relacionadas con el sector comercial de la empresa contactada o responsables de empresas de distribución logística, advirtiendo de la existencia de un envío de mensajería y en el que se ha detectado algún problema aduanero, momento en el que requieren una cantidad de dinero y desbloquearlo.

Además en esta llamada hacen creer que se encuentran en ese momento en contacto directo con los propietarios o responsables generales de su empresa y por ello puede dar una solución más inmediata llegando incluso a facilitar datos identificativos para hacer más creíble el engaño.

Posteriormente consiguen el teléfono personal de la víctima, con el objetivo de no ocupar la línea telefónica de la empresa, realizándose los siguientes contactos a través de una aplicación telefónica dimanante de un número fijo nacional o extranjero, convenciendo a estas personas a realizar pagos a través de aplicaciones de transferencias de dinero y que aporten sus datos personales como nombre, fotos del DNI, número de cuenta, etc... Todo ello aprovechándose del ánimo de solucionar un supuesto problema de la empresa para la que trabajan.

Consejos de seguridad y cómo evitarlo

Desde la Guardia Civil se aconseja no facilitar datos personales o empresariales a interlocutores que no estén plenamente identificados, así como contrastar con los responsables de sus empresas de la existencia de dichos suministros o envíos.

Además se aconseja no aceptar llamadas entrantes a través de aplicaciones de mensajería instantánea, debido a la facilidad que existe a la hora de suplantar identidades de personas físicas y/o jurídicas. Es de reseñar que todos los datos personales que se faciliten en esas conversaciones pueden ser susceptibles de ser utilizados para la comisión de otros ilícitos penales.

Para más detalles pueden ponerse en contacto con la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, teléfono de contacto 928320400, extensión 206.