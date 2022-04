La Guardia Civil esclarece un delito de estafa bancaria a una empresa de Fuerteventura de 3.900 euros

Al parecer la empresa afectada recibió una llamada telefónica de una supuesta empresa de reparto de material Covid-19, en el cual le manifestaban que si no abonaban la cuantía del reparto antes de la llegada del repartidor no se procedería a su entrega y que dicha cantidad ascendía a 3900 euros.Además las llamadas se realizaban en el momento que el encargado del establecimiento no se encontraba en el mismo, y aprovechándose del desconocimiento de los empleados para conseguir que estos realizaran el ingreso del dinero de la caja en efectivo en las cuentas bancarias que se le facilitaban.Por ello, ante esta tipología delictiva, el Equipo @ de Fuerteventura realizó las pesquisas policiales oportunas que llevaron a la identificación de la investigada, una mujer de 24 años, sin antecedentes policiales, residente en la localidad de Tarragona como la persona que realizaba las diversas llamadas telefónicas.Se da la circunstancia de que el Equipo @ de Fuerteventura hasta el momento ha detectado dos casos de estafas con este procedimiento, en un segundo caso y también mediante llamada telefónica previa se ha solicitado el pago por adelantado a través de Western Unión detectando como los autores se encuentran en terceros países, existiendo una investigación policial abierta para su esclarecimiento.

Consejos de seguridad. ¿Cómo evitar este tipo de estafas?

Se aconseja que si un empleado de un establecimiento recibe llamada telefónica de un supuesto repartidor, el cual le exige el pago de la mercancía de forma inmediata, antes de realizar cualquier gestión, se recomienda que se realicen las comprobaciones oportunas con el responsable o encargado de las comprar al objeto que el pago que se va a realizar es de un pedido que realmente existe.

Se debe verificar la llamada entrante, solicitando que el interlocutor se ponga en contacto con el establecimiento por otro tipo de medio, por ejemplo mediante correo electrónico de la empresa, sin facilitárselo previamente, puesto que si se trata de un comercial del establecimiento, poseerán estos datos de contacto.

Se aconseja desconfiar de las cuentas de destino internacionales, puesto que si el proveedor es real en su mayor parte tendrá sus cuentas bancarias ubicadas en territorio nacional, por lo que las mismas comenzarán con las siglas ES, seguido de 22 dígitos.

.