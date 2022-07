La Guardia Civil esclarece una estafa de 11.600 euros a una agencia de viajes en Fuerteventura

Fuerteventura/ El Equipo@ Fuerteventura, en el marco de la investigación llevada a cabo el pasado día 05 de julio, se identificó a dos personas de 48 y 52 años, sin antecedentes policiales, residentes en Barcelona y Madrid, por un delito de estafa por valor de 11.600 euros dónde realizaban compras de billetes vía online con sus tarjetas bancarias, que luego anulaban, comunicando a su entidad bancaria que esos pagos no los reconocía y los señalaba como fraudulentos, siendo devueltos, por lo que el banco cargaría dichos importes a la agencia de viajes.

Inicio de las investigaciones

La Guardia Civil tuvo conocimiento a raíz de una denuncia presentada en la Guardia Civil de Gran Tarajal, en la cual se denunciaba que los estafadores se habían puesto en contacto con una agencia de viajes de la localidad de Gran Tarajal, de manera telemática, para solicitar la reserva y compra de varios billetes de avión a través de dicha empresa, los cuáles pagaría el supuesto autor con varias tarjetas bancarias facilitadas telemáticamente junto con su supuesta documentación de identidad.

Una vez que la agencia tramitaba dicha solicitud y los pasajeros realizaban los viajes desde Colombia a España y Francia, por tanto disfrutando de los mismos, el supuesto autor de los hechos acudía a su entidad bancaria para poner en conocimiento que no reconocía los cargos en concepto de compra efectuados en su tarjeta bancaria como autorizados, motivo por el que la entidad bancaria percibía los cargos como fraudulentos y los anulaba, reclamando posteriormente el importe estafado a la agencia de viajes, el asciende a una cantidad de 11.600 euros.

Pesquisas e identificación

Entre las gestiones practicadas por el Equipo@ en el ejercicio de sus funciones específicas de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de Ciberdelincuencia, en el marco de la investigación "MASCAM", comenzó a recabar datos sobre los hechos ocurridos, percatándose de que los supuestos estafadores habían conseguido tramitar y disfrutar hasta 4 paquetes de vuelos con un total de 14 pasajeros, entre ellos familiares y otras personas.

Así mismo, también pudieron observar que, a medida en que los pasajeros llegaban a sus destinos, los cargos efectuados en la tarjeta bancaria del supuesto autor de los hechos eran devueltos por éste, el cual los señalaba como fraudulentos, por lo que la entidad bancaria cargaría dichos importes a la agencia de viajes.

Consejos de seguridad. ¿Cómo evitar este tipo de estafas?

Se aconseja cuando se recibe un correo electrónico, SMS, llamada telefónica u otra forma de contacto sobre la identidad de una persona de la que en ese momento no se puede verificar su autenticidad, se solicite una forma de identificación más estricta (identificación presencial, videollamada telefónica, etc), en la que se pueda verificar físicamente que el interlocutor/a es la misma persona que la documentación aportada de forma telemática.

Se debe de reforzar la identificación en los casos en los que se soliciten altas cantidades de dinero, más aún cuando se soliciten trámites desde lugares lejanos (otra provincia, otro país, etc).