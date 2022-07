El flanco de la ladera de Tigaiga, principal preocupación, pese a los avances logrados en la contención del fuego

"Los avances conseguidos durante esta jornada permiten pensar que mañana se producirá un avance más significativo, aunque por ahora no se pueden eliminar las medidas de protección civil que hemos tomado respecto a la evacuación de personas, cortes de carreteras y la prohibición de acceso a zonas forestales", apuntó.

La superficie afectada alcanza ya las 2.700 hectáreas, 500 más que esta mañana, y el perímetro supera los 27 kilómetros.

Julio Pérez explicó que la zona del incendio que da al mar, hacia las zonas pobladas, está tranquila y no es previsible que se aviven las llamas en esa área. El foco del incendio que va hacia el Teide está activo, pero llega cansado y no tiene mucho material que quemar. En el lado que da hacia Icod de los Vinos se ha conseguido anclar gracias a los trabajos de extinción que se han realizado en esa zona.

El lado que más preocupa es la ladera de Tigaiga donde, debido a su orografía, es complicado trabajar por tierra y aire. Además, la caída brusca de agua puede producir un impacto contraproducente, ya que se pueden caer pedazos de incendios a cotas inferiores.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, destacó que el incendio ha llegado a un momento de cierta contención. pero dependerá de cómo evolucione en las próximas horas y de que no haya sorpresas durante la noche.

Ante la situación meteorológica y la previsión de que las altas temperaturas continuarán hasta el martes, desde el Cabildo de Tenerife se mantiene la prohibición de acceso a las zonas forestales y la limitación de realizar actividades en el monte. Se volverá a valorar la situación a partir del martes, según los avances en la contención del incendio y la nueva previsión meteorológica.

Durante el día de hoy han trabajado los 13 medios aéreos y en total estas aeronaves han descargado más de un millón de litros de agua. Por tierra han actuado 170 combatientes, a los que hay que sumar el dispositivo en tareas de seguridad y logística hasta sumar 250 personas.

Mañana empezarán a desactivarse algunos medios como la EIRIF de La Gomera y el equipo Presa del Cabildo de Gran Canaria que regresan a sus bases ante el incremento de las temperaturas que se van a producir en los próximos días.

La directora técnica del INFOCA, Monserrat Román, señaló que el Gobierno, junto con los ayuntamientos, ha habilitado un espacio para atender a los animales evacuados, asistido por veterinarios en el que se han recogido 37 perros, 8 gatos, 114 cabras, 11 mulas y 8 caballos, que han sido distribuidos en distintos albergues.

Por su parte, el director de extinción, Pedro Martínez Costa, indicó que la actividad de hoy se ha centrado en dos puntos principales: en la zona alta del flanco oeste, donde se ha logrado anclar el fuego y reducir su intensidad y en la zona de Tigaiga.

Insistió en que esta última zona es la que más preocupa ya que se trata de un área de difícil orografía en la que quedan puntos calientes en toda la ladera, muchos de ellos inaccesibles. "Hemos logrado encerrar el incendio en esa zona, pero puede traspasar la línea por la acción del viento o si algún elemento se cae. Además, parte de esta zona está sin quemar y todavía se puede producir alguna carrera puntual del fuego" añadió.