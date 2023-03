La Guardia Civil investigó un espectáculo pirotécnico ilegal celebrado durante el cambio de año en la isla de Lanzarote

Dicha investigación culminó, con la comunicación a la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote de ocho posibles infracciones a la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana en concordancia con el R.D 989/2015. Siete de ellas cometidas por la supuesta empresa de expertos encargada de disparar el material pirotécnico. Entre otras, la norma no considera a esta empresa como autorizada para ejecutar este tipo de eventos, ya que deben tener unas características muy concretas, como por ejemplo ser titulares de un taller de preparación y montaje de artículos pirotécnicos. No obstante, en el intento de escapar a la labor inspectora sin ser sancionado, se falsificaron facturas y notificaciones, las cuales pudieron ser demostradas como falsas a lo largo de la investigación, por lo que se incurrió, además de en una infracción por alegar datos falsos, en una denuncia por obstrucción deliberada a la labor de los agentes.Por ello, finalizó en diversas infracciones relativas al material pirotécnico al no justificar su procedencia, ni su transporte por los medios autorizados, infringiendo la empresa organizadora la normativa al no comunicar a la Dirección Insular de Lanzarote.Asimismo, los asistentes al evento no corrieron a priori riesgo alguno al existir distancia de seguridad, desconociendo si los artificios pirotécnicos cumplían las especificaciones europeas y pudieran poner en peligro a los asistentes del evento.

Las correspondientes Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en su labor inspectora y de control de los artículos y espectáculos pirotécnicos, intensificó los controles en espectáculos pirotécnicos en los últimos meses coincidiendo la campaña navideña, ya que aumentó significativamente el número de disparo de fuegos artificiales llegando a la veintena, cumpliendo todos ellos con la normativa vigente, a excepción del espectáculo denunciado.