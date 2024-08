Nieves Lady Barreto: "Pedimos más humanidad para los niños y las niñas ante una situación que es insostenible"

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha demandado hoy en El Hierro "más humanidad" con los menores migrantes que llegan a las islas y una mayor implicación de España y de Europa ante una situación que es "insostenible". "Esto no se puede consentir y no lo podemos asumir. Tienen que venir aquí, lo tienen que ver y tienen que dar una solución de una vez a este problema", manifestó. Nieves Lady Barreto hizo estas declaraciones en el puerto de La Restinga, donde acababa de llegar una nueva embarcación con menores, entre ellos varios niños.

Barreto hizo alusión a que cuando ocurrió la guerra de Ucrania, España y Europa acogió a muchísimos menores y los repartió en distintos territorios. "Nosotros estamos hablando de repartir a seis mil de niños para darles una oportunidad de vida. Y no puede ser que Europa haga esa diferencia porque es como decir que unos tienen derechos y otros no", denunció. "España lo está aceptando, pero el Gobierno de Canarias y, afortunadamente, los canarios, no", añadió.

La consejera, que acudió junto al consejero de Agricultura, Narvay Quintero, y acompañada del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y el diputado herreño Raúl Acosta, agradeció el trabajo de todos los intervinientes en esta "lucha" por la humanidad que demuestran desde los voluntarios, hasta el personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad y, en definitiva, en toda la sociedad del hierro. "Como canaria, sobre todo, quiero dar las gracias a todos por cómo son, por cómo se comportan y como miembro del Gobierno de Canarias, además, admirar el trabajo que hacen", dijo.

Barreto ha mantenido hoy en la isla de El Hierro un amplio programa para abordar asuntos que son competencia de su departamento, entre ellas la visita al Puerto de La Restinga para conocer el dispositivo y analizar la situación de cara a la previsión de un repunte importante de llegada de pateras a partir de septiembre y el trabajo que desarrollan allí los abogados de oficio del turno de extranjería.

La jornada en El Hierro ha incluido también una visita al Punto de Encuentro Familiar en Valverde, que gestiona Cruz Roja con fondos de la Consejería de Presidencia, y una reunión del director general de Seguridad, David del Pino y el comisario Almenara con el Ayuntamiento de El Pinar, como municipio adherido al Convenio de Cooperación en el ámbito de la seguridad pública.