Binter es designada Aerolínea del Año

Canarias/ El jurado de la ERA ha destacado, entre otros méritos, el apoyo de la aerolínea a las economías y ciudadanos de distintos territorios, su fuerte compromiso con la sostenibilidad y la tecnología y la creación de Aeronautical Training Centre. La Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) anunció ayer en la cena de gala celebrada en Sevilla, con motivo de su Asamblea General, la concesión del galardón Airline of the Year a Binter. También concedieron a la aerolínea canaria el Regional Connectivity Award, en relación al crecimiento sostenible que ha llevado a cabo la aerolínea, con especial atención a las nuevas rutas en el corredor Canarias-Madrid.

Se trata de la octava vez que la compañía aérea canaria es destacada con los premios que concede la asociación, que integra a las 55 principales compañías aéreas regionales europeas y a 150 asociados y afiliados que representan a todo el espectro del sector de la aviación: aerolíneas, aeropuertos, fabricantes y proveedores de servicios.El premio Airline of the Year fue entregado al vicepresidente de Binter, Alfredo Morales, mientras que el encargado de recoger el ERA Regional Connectivity Award 2024 fue David Manzanas, gerente de Binter Airlines."Recibir el premio más importante de la ERA este año significa mucho para Binter, ya que celebramos el 35º aniversario de nuestra aerolínea. La seguridad, un servicio de calidad y la innovación constante representan nuestros valores prioritarios y brindar a nuestros clientes la mejor experiencia de viaje es nuestro principal objetivo, por lo que estar aquí esta noche recibiendo este premio significa que lo estamos haciendo bien", señaló Alfredo Morales.El gerente de Binter Airlines, David Manzanas, se encargó de recoger el premio a la conectividad regional y expresó que "este premio significa mucho para nosotros y muestra el arduo trabajo que realizamos cada día con el objetivo de conectar personas y lugares. Estamos orgullosos de ser la aerolínea que conecta personas y comunidades en Canarias".Airline of the YearLa ERA (European Regions Airline Association) reconoce la importancia de las operaciones regionales, galardonando la excelencia a través de los premios Airline of the Year, que este año ha sido otorgado a Binter.En su resolución el jurado independiente valoró especialmente el importante compromiso con la sostenibilidad, directamente con respecto a su impacto como aerolínea, pero también apoyando y mejorando activamente el medio ambiente de sus territorios de origen; la apertura de cinco nuevas rutas en el año que generaron un crecimiento significativo en conexiones y pasajeros, apoyando las economías y los pueblos de sus territorios de origen; la puesta en marcha en 2023 de Aeronautical Training Centre como incubadora de profesionales de la aviación, proporcionando formación especializada y actuando como agencia de colocación para mejorar la empleabilidad en el sector a nivel nacional; y la apuesta por la tecnología para impulsar su negocio en todos los ámbitos, para mejorar la eficiencia, el desempeño medioambiental, la formación y la seguridad.

Se trata de la octava vez en su historia que Binter es galardonada por la ERA.

Sobre ERA

ERA representa a más de 55 aerolíneas y alrededor de 150 miembros asociados de toda la industria de la aviación, incluidos aeropuertos, fabricantes y proveedores de aviación y ha conseguido ser una voz muy respetada y establecida en la industria de la aviación: su fuerza e influencia abarca cuatro décadas y tiene una gran experiencia y conocimientos.

La asociación representa las opiniones de sus miembros en muchos grupos y comités diferentes de toda Europa, incluida la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, EUROCONTROL, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y SESAR.

Sobre Binter

Binter es una compañía aérea canaria, líder en el transporte aéreo en las islas, que nació hace 35 años y que, hasta la fecha, ha transportado a más de 83 millones de pasajeros.

La aerolínea también opera fuera de Canarias, con 15 rutas hacia destinos españoles fuera del Archipiélago y conexiones directas a otros mercados, a través de una programación que cuenta con 13 rutas internacionales, en África y Portugal.

Como resultado de su espíritu constante de renovación y progreso,además de los premios concedidos por la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA), en 2023 ha sido reconocida por la OCU como mejor aerolínea española en función de la opinión de los viajeros respecto al servicio, precios y calidad. Además, ha sido destacada durante tres años consecutivos en los Travellers' Choice Awards de TripAdvisor, la mayor web de viajes del mundo.

La aerolínea cuenta con una de las flotas más modernas de Europa, siendo la primera compañía aérea en Europa que opera el Embraer E195-E2. Actualmente, Binter dispone de 38 aeronaves (28 ATR + 10 Embraer), a los que se sumarán 6 nuevos aviones Embraer adquiridos por la aerolínea, para contar un total de 44 aparatos (28 ATR + 16 Embraer).