El Gobierno de Canarias declara la situación de Alerta por Fenómenos Costeros en La Gomera y Tenerife

Observaciones: Viento sureste fuerza 7 – 8 en la salida del canal La Gomera – Tenerife y aguas costeras del norte y oeste de La Gomera y del oeste de Tenerife.

Se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Consejos por fenómenos costeros

Cómo prevenir

Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar

No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas

Evite la pesca en zonas de riesgo

No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa

Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales

Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento

Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar

Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente

Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado

Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro

Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten

Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar

Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2

Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 0-12