Torres hace balance del año "complejo" en el que ha sido clave la unidad de acción y el compromiso de la ciudadanía

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha hecho balance de "12 meses y 1 día intensos", un primer año de gobierno "complejo" marcado por una sucesión de acontecimientos que han exigido la máxima coordinación del Gobierno de Canarias y para lo que ha sido fundamental el compromiso de la ciudadanía y la unidad de acción de las instituciones y los agentes sociales y económicos, subrayó.

Esa sucesión de acontecimientos comenzó en agosto de 2019 con los incendios de Gran Canaria, los que más medios han movilizado en la historia de Canarias. "Fue una circunstancia excepcional que exigió lo mejor de cada uno. Provocó un gran daño medioambiental pero no hubo pérdidas humanas", resaltó el presidente. Posteriormente se refirió a la quiebra de Thomas Cook, que puso en jaque al principal sector económico de Canarias como es el turismo. "Se hizo una actuación ejemplar por parte de todos: instituciones, sindicatos, patronal, Fecam, Fecai, y de los trabajadores", aseguró. Ese mismo mes se produjo el primer cero energético en Tenerife. "Hemos tenido otro recientemente al que hemos dado respuesta y de nuevo abriremos una investigación", informó. A estos episodios hay que añadir un cúmulo de fenómenos meteorológicos extremos en febrero de 2020 con el mayor episodio de calima de los últimos años.

Canarias fue la Comunidad que tuvo el primer caso de coronavirus en La Gomera. "Se controló de manera estricta y la labor realizada se reconoció en todas partes", resaltó el jefe del Ejecutivo, y ya en febrero se produjo el positivo en el hotel de Adeje. "El confinamiento, que en su origen fue visto como algo excesivo, hoy con el paso del tiempo se ha visto que fue un acierto. Incluso ha sido tomado como modelo para otras actuaciones", agregó.

Para afrontar esas dificultades, Torres considera fundamental haber contado con un presupuesto que presentó el Gobierno a finales de octubre de 2019 y fue aprobado en el Parlamento en diciembre, y que prima el mantenimiento de los servicios esenciales, que suponen el 75% de las cuentas.

Sobre todo – ahondó el presidente – ha sido clave basar las actuaciones en lo que Ángel Víctor Torres llama las 3 "S": justicia social, desarrollo sostenible y economía solidaria, que sustentan la acción del Gobierno. "Gracias a que contamos con unos presupuestos que tienen en cuenta las tres "S", hemos podido responder de una manera más adecuada a esta crisis sanitaria que lleva consigo grandes consecuencias sociales y económicas", aseguró.

Torres hace balance del año "complejo" en el que ha sido clave la unidad de acción y el compromiso de la ciudadanía

Entre las medidas de carácter social implementadas por el Ejecutivo, destacó las relativas a Sanidad "que ya ocupaba la parte principal del Presupuesto, y con la Covid-19 lo abarcó todo", recordó. Además, destacó acciones como la campaña Mascarilla 19 contra la violencia machista, reconocida y replicada a nivel nacional, los 16 millones de euros para familias con alumnado de cuota cero en los comedores escolares, los 16 millones para el Ingreso Canario de Emergencia para atender las más de 30.000 peticiones de familias afectadas por el parón económico, o la exoneración del pago del alquiler de las viviendas sociales.

Con respecto al desarrollo sostenible, destacó el aumento del presupuesto en 15 millones de euros para acciones contra el cambio climático, y la Declaración de Emergencia Climática de Canarias. "Había que recuperar el tiempo perdido", dijo con relación a la aprobación del plan para la agenda 2030, con 17 objetivos de desarrollo sostenible, o las 170 aportaciones de la ciudadanía a la Ley de Cambio Climático en Canarias, la que más aportaciones ha recibido de los ciudadanos en las Islas, y cuyo preámbulo se publicará en el mes de agosto.

En el aspecto económico, el presidente destacó que, a 30 de junio de este año, el Gobierno canario ha ejecutado el 52,1 % del presupuesto. "Con este ritmo, que aumentaremos en la segunda parte del año, ejecutaremos la totalidad del presupuesto del año 2020", añadió. Además, ahondó, a la fecha actual, la ejecución presupuestaria en el capítulo 6, en inversiones, ha aumentado en un 30% con respecto a 2019. "Es muy importante resaltarlo porque hablamos de seis meses en los que gran parte hemos estado confinados", añadió a la vez que quiso alejarse de la autocomplacencia al asegurar que el ejecutivo va a incentivar con ritmo más acelerado la inversión pública en lo que queda de año.

Ante esta "crisis global" de la pandemia, Canarias reaccionó desde el principio y tomó medidas desde el 16 de marzo e impulsó el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. "El 30 de mayo firmamos el Pacto, que ya no le corresponde a nadie, sino que es de la sociedad", aseguró.

Como ha hecho desde el principio de su mandato, subrayó la necesidad de "tener la mejor relación con cualquier Gobierno. No es autocomplacencia. Debemos tener la mano firme en la defensa de Canarias y dar pequeños pasos, como los 400 millones de superávit, que no van a ir a deuda con los bancos". A su juicio, hay que cambiar la ley de estabilidad, pero es un gran avance que, por ejemplo, la ministra de Hacienda se haya reunido con los cabildos y ayuntamientos".

Considera un gran logro que, en el Real Decreto sobre la Covid-19, Canarias tenga una disposición adicional para extender los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) hasta diciembre. Asimismo, augura que pueden llegar unos 550 millones de los 16.000 millones aprobados por el Congreso y remarcó también los 500 "que hemos recuperado de obras no ejecutadas".

"Seguiremos tendiendo la mano y no apretándola en la defensa de Canarias. Tenemos que levantarnos entre todos, no va a ser fácil, no ha sido fácil, tenemos por delante situaciones económicas complicadas, pero igual que hicimos en el pasado, vamos a superarlo.", concluyó.