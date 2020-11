Torres: "Las Islas no serán cárcel ni muro de Europa"

Torres también se congratuló del consenso mostrado en el pleno a la hora de exigir que se sigan dando esas derivaciones, por lo que agradeció a la portavoz del PP, María Australia Navarro, que haya apostado por unos traslados de los que el líder nacional del PP, Pablo Casado, se desmarcó en su visita a la isla de Gran Canaria el pasado sábado. Según subrayó el presidente de Canarias, diversas comunidades autónomas de distinto signo político se han ofrecido para acoger a menores y otros migrantes vulnerables, predisposición que agradeció el jefe del Ejecutivo autonómico, aunque insistió una vez más en la necesidad de una política integral dentro de la UE.

En una sesión de control marcada por la crisis migratoria, Torres dejó claro que esta situación "es incluso más grave que la de 2006, no por las cifras, sino porque la pandemia lo complica todo" en lo social y por el cierre del espacio aéreo, lo que impide repatriar (en 2006 hubo 6.000 devoluciones solo de senegaleses). Por eso, el presidente insistió en la necesidad de intensificar las relaciones diplomáticas con los países emisores y de tránsito, de manera que se eviten las salidas en origen. En esta misma línea, confió en que las recientes visitas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Marruecos y de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a Senegal, junto a la prevista por Pedro Sánchez al primero de esos dos países, "garanticen mejores respuestas".

Como remarcó desde hace meses, "Canarias no puede atender esto sola", y recordó que existen 13 convenios de repatriación con países africanos. "Lo primordial es evitar que salgan y luchar contra las mafias; si salen, hay que acogerlos dignamente, y luego hacer repatriaciones y derivaciones cumpliendo con los derechos humanos". De ahí que Torres exigiera de nuevo que se desmantele cuanto antes el campamento de Arguineguín, "donde quedan 700 personas y hubo más de 2.000". "Canarias no puede ser la vía para la entrada irregular, como es imposible que sea el muro de Europa. Europa es Canarias, como Madrid, París... Y somos tan España como Ciudad Real, Huelva o Sevilla", expuso.

El presidente de Canarias insistió en que el fenómeno migratorio debería quedar fuera de la lucha partidista "porque saca lo mejor y lo peor de las personas: gente que ayuda y otra que insulta". No obstante, admitió que se trata de "algo complejo de resolver, que viene de atrás y que seguirá dándose".

Por esta razón, recordó que, lejos de la visión que se muestra ahora, "en 2006 también hubo meses de descoordinación y gente que se quedó aquí más de dos años, aunque nosotros miramos al presente y futuro y nos esforzaremos en solucionarlo". Eso sí, afirmó que, en cuanto a las únicas competencias autonómicas, las de menores no acompañados (unos 2.000 ahora mismo), y la responsabilidad mostrada respecto al resto de asuntos, Canarias está respondiendo con nota alta. Entre otras cifras, mencionó que se han aportado 12 millones de euros para la atención de los menores extranjeros por parte del Gobierno de Canarias en lo que va de año, servicios reforzados con otros ocho millones de los cabildos.

Torres afirmó que, desde septiembre de 2019, ya avisaron de la creciente llegada de migrantes y que se han celebrado numerosas reuniones, no todas públicas, con ministros. Además, detalló cómo intervino para resolver la situación con los migrantes que salieron la semana pasada de Arguineguín y los que llegaron a Santa Cruz de Tenerife, recalcando que "no habrá fisuras" en esto. "El Gobierno lo tiene claro, el Parlamento también y, si lo que se pretende es que toda la migración se quede aquí, nos tendrán enfrente", sostuvo Torres. "Nos opondremos a cualquier decisión que imposibilite el tránsito de personas que sí tienen ese derecho". Además, "agradecemos las visitas de los ministros, pero estamos para defender a nuestra tierra y por eso dije lo que dije el otro día junto al ministro Escrivá, no por detrás", subrayó el presidente de Canarias.

Torres también lamentó que, en el pasado, se desmantelaran las infraestructuras creadas por la crisis migratoria de 2006 y recordó que, durante meses, se ha pedido que se reactiven las instalaciones militares, aunque nunca para convertir a Canarias "en una cárcel o un muro", aclaró.

Sobre los beneficios fiscales del REF

Respecto al Régimen Económico y Fiscal (REF), el presidente de Canarias subrayó que el Gobierno central, en el real decreto ley aprobado el martes de la semana pasada, incluyó dos de las tres demandas de Canarias para flexibilizar instrumentos fiscales como la Reserva de Inversiones (RIC) o la Zona Especial (ZEC).

No obstante, señaló que ahora falta aclarar cómo se materializará la RIC acumulada en el año 2016, que tenía que terminar en 2020 y que, por la pandemia, se están haciendo las gestiones necesarias ante la Dirección General de Tributos del Estado para que se pueda hacer durante 2021.

Torres está seguro de que esas negociaciones con Hacienda cuajarán y, si así no fuera, aún será posible que esa tercera pata se introduzca con una modificación legal en alguno de los consejos de ministros que quedan por celebrarse antes de que termine este 2020.