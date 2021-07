El Gobierno pedirá al TSJC que le autorice la limitación de la movilidad nocturna en fase 3

El Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de medidas de refuerzo a las islas en fase 3, situación en la que se encuentra en estos momentos solo la isla de Tenerife. Para ello, el Gobierno solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la autorización de la limitación de la movilidad en horarios nocturnos entre las 00:30 y las 06:00 horas en aquellas islas en fase 3 y 4.

El Consejo de Gobierno ha dado, además, hoy el visto bueno a la propuesta elevada por el consejero de Sanidad para pasar a la isla de Gran Canaria a nivel de alerta 2 debido a su situación de subida de contagios COVID-19 en los últimos días. Este cambio de nivel entra en vigor desde este noche de jueves después de la publicación del semáforo por parte de la Dirección General de Salud Pública. Las medidas para Gran Canaria en nivel 2 son aquellas ya establecidas en el semáforo y resumidas en esta tabla: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/principal/coronavirus/docs/TABLA_MEDIDAS.pdf

El resto de islas se mantienen en el nivel establecido la semana anterior; es decir, Fuerteventura, en nivel 2, y Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, en nivel 1. Todas ellas bajo la vigilancia epidemiológica debido a algunos incrementos importantes y a la aparición de brotes.

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, anunció una serie de medidas puramente sanitarias como son la realización de cribados en las zonas básicas de salud más afectadas. Con respecto a la vacunación, la Consejería de Sanidad anuncia la aceleración en los colectivos más afectados por los contagios que son los jóvenes de 20 a 29 años. Además, este domingo habrá una jornada de vacunación libre y masiva en las islas de Tenerife y Gran Canaria para personas de entre 40 y 59 años a las que se administrará la vacuna unidosis Jansen.

El Acuerdo de Gobierno incluye los siguientes cambios en las medidas para el nivel de alerta 3 (que en este momento afecta solo a Tenerife) que serán publicadas previsiblemente este sábado en el BOC, por lo que entrarían en vigor a partir de las 00:00 horas, es decir en la noche del sábado al domingo, que son:

Prohibición de venta de bebidas alcohólicas a partir de las 22.00 horas.

Cierre en horario nocturno de parques y playas y aquellos otros espacios públicos en los que sea previsible la celebración de botellones u otras aglomeraciones entre las 20.00 y las 06.00 horas.

Transporte público regular terrestre urbano, interurbano y metropolitano: reducción de aforo al 33% y refuerzo de las líneas de mayor afluencia.

Ámbito laboral: prestación de servicios telemáticos, siempre que sea posible por las características del trabajo. Evitar en la medida de lo posible el consumo de alimentos en espacios interiores, procurando, cuando esto no sea posible, la realización de turnos.

Centros y parques comerciales: aforo del 25% respecto al autorizado, tanto en el interior de los establecimientos como en las zonas comunes. Prohibición de permanencia en zonas comunes, excepto para el tránsito o la espera para acceder a los establecimientos. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, esta limitación debe cumplirse en todas ellas.

Prohibición, en espacios cerrados, de coros, bandas, orquestas u otras agrupaciones musicales en las que no pueda mantenerse el uso continuo de la mascarilla y la distancia de seguridad interpersonal de dos metros permanentemente. Podrán desarrollarse al aire libre, siempre y cuando se garantice esta distancia entre los componentes y entre éstos y el público.

Prohibición de eventos multitudinarios sujetos a autorización sanitaria, es decir aquellos que superan los 750 persones de público.

Se recomienda el aplazamiento de cualquier celebración o evento multitudinario no sujeto a autorización.