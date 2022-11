Iberia Express incrementa un 19% sus vuelos a Canarias este invierno con respecto a la misma temporada de 2019

En Baleares, Iberia Express refuerza su capacidad para los meses de noviembre a marzo, con un aumento del 42% con respecto a la misma temporada de 2019-20, con más de 510.000 plazas entre Madrid y el archipiélago para todo el periodo. Cabe destacar el incremento de vuelos entre Madrid e Ibiza, llegando hasta 20 vuelos de ida y vuelta a la semana, es decir, 13 más que en 2019, y la ruta Madrid-Mallorca, que contará con una media de 43 frecuencias semanales este invierno, una media de 6 frecuencias diarias.

Asimismo, la conectividad entre Madrid y Canarias se verá reforzada con un 29% más de capacidad para los meses de la temporada de invierno, en comparación con el mismo periodo de 2019-20, superando el millón de plazas disponibles entre todas las rutas al archipiélago. Tenerife contará con hasta 61 vuelos semanales de ida y vuelta (46 a Tenerife Norte y 15 a Tenerife Sur), lo que supone un incremento del 15% con respecto a los vuelos en la temporada de invierno de 2019, y a Gran Canaria se operarán hasta 54 frecuencias a la semana. En el caso de Lanzarote, la ruta crece con cinco nuevas frecuencias semanales hasta llegar a las 20 frecuencias, lo que implica más de dos vuelos diarios. Por su parte, Fuerteventura contará con hasta 13 frecuencias semanales y la ruta de Madrid a La Palma operará con una media de 10 vuelos de ida y vuelta semanales.

Por otro lado, en cuanto a los destinos peninsulares destaca la ruta a Málaga, en la que Iberia Express operará esta temporada de invierno un total de dos vuelos diarios, el doble que en 2019. La ruta Madrid-Sevilla asciende a 4 frecuencias diarias y a Santiago de Compostela se operarán hasta 25 frecuencias semanales, entre 3 y 4 vuelos diarios de ida y vuelta entre Madrid y la capital gallega.

En el panorama internacional, destaca especialmente el incremento de vuelos entre Madrid y Lyon, llegando a un promedio de 14 vuelos semanales, es decir, un vuelo más al día que en la temporada de 2019. También aumenta el número de frecuencias semanales con Copenhague, con hasta 11 vuelos semanales por cada sentido, Berlín con 21 y Dublín, con 8. El programa de destinos se completa con Ámsterdam, Londres Gatwick y París Charles de Gaulle que contarán todos ellos con 2 vuelos diarios en ambos sentidos, Nápoles con 10 frecuencias semanales y Mánchester con 3.

En palabras de Jorge Jiménez, Gerente de Network y Programa de Iberia Express, "con el nuevo programa de invierno queremos seguir consolidando nuestra red de destinos y reforzando nuestra posición en mercados tan relevantes para nosotros como son Canarias y Baleares, a la vez que vamos recuperando la capacidad en otros destinos tanto nacionales como internacionales. Esta temporada de invierno operaremos vuelos desde nuestro hub de Madrid a veinte destinos, de los cuales once son nacionales y nueve internacionales, y, aunque con prudencia, vemos con optimismo la recuperación de nuestra actividad que se sitúa ya a niveles de 2019 y, en algunos casos, con más capacidad que la que teníamos antes de la pandemia".

Servicio a bordo renovado para la temporada Winter

Con la llegada de la nueva temporada de invierno, Iberia Express también ha renovado su oferta gastronómica a bordo. En el caso de cabina Business, la aerolínea presenta, de la mano de su proveedor DO & CO, una oferta compuesta por los favoritos de los pasajeros y novedades con mucha personalidad. Cabe destacar, por ejemplo, el vitello tonnato o el roastbeef, ambas elaboraciones se ofrecen en los vuelos a destinos peninsulares y a Baleares. Por otro lado, en los vuelos a Canarias y Europa, las elaboraciones serán acordes a los meses más fríos del año donde predominará el producto español con platos como el cochinillo asado o el suquet de langostino. Y para finalizar, exquisitos postres, seña de identidad de DO & CO, como el mousse de chocolate, cheesecake o panacota de mandarina.

En cabina Economy también hay muchas novedades: cabe destacar que a la oferta de fresco se ha incorporado un exquisito 'Croque Monsieur' horneable y una variedad más amplia de snacks tanto salados como dulces. Y como producto estrella de esta temporada, Iberia Express ha lanzado su especial Gran Cookie de chocolate con un toque de violeta, como guiño al famoso dulce típico y tradicional de Madrid.

Iberia Express es la aerolínea low cost de Madrid, perteneciente al Grupo Iberia, que opera rutas de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de su matriz, como para operar de forma eficiente en el segmento de las compañías low cost. Opera a más de 30 destinos a nivel nacional e internacional y es una de las pocas compañías de su segmento en el mundo en ofrecer un servicio business en todos sus aviones. Durante seis años consecutivos (2014-2019) ha sido la aerolínea low cost más puntual de Europa, según informes de Cirium.