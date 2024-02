La ACBC considera que la línea marítima con Tarfaya pondría en riesgo la biodiversidad de Canarias

Canarias/ "Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, dada la similitud en el clima y los hábitats, la apertura de la ruta marítima entre Fuerteventura y Tarfaya facilitaría la entrada y establecimiento de especies exóticas, lo que pondría en grave riesgo la flora y fauna silvestre de Canarias", afirma la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC). La ACBC, asociación constituida mayoritariamente por científicos y técnicos, asegura que esta ruta marítima supondría una puerta abierta a la introducción de semillas, plantas, invertebrados, pequeños reptiles y mamíferos, en las mercancías, vehículos, equipaje e, incluso, adheridos a la ropa o al calzado. Recordemos el caso de la ardilla que vive en Fuerteventura, cuyo hábitat natural se encuentra precisamente en el norte de África.



"Estos animales y plantas pueden depredar, competir e hibridar con especies nativas. A esto hay que añadir que pueden portar parásitos y enfermedades susceptibles de afectar a la biota natural canaria, a la agricultura, a la ganadería y al ser humano", lamenta la ACBC, que pide a los gobiernos de España y Canarias que "valoren los riesgos para la sanidad animal, vegetal, pública y para la biodiversidad nativa de Canarias".

Hay que recordar que el Reglamento (UE) No 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, en su artículo 13, determina que los Estados tienen que disponer de "Planes de acción sobre las vías de introducción de las especies exóticas invasoras", así como las previsiones sobre control de puertos contempladas en los artículos 11, 12 y 13 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

Asimismo, el Real Decreto 570/2020, de 16 de junio, regula el procedimiento administrativo para la autorización previa de importación en el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad autóctona española.

La importancia de la biodiversidad de Fuerteventura

Según el Banco de Datos de la Biodiversidad de Canarias, Fuerteventura alberga 3.522 especies silvestres, de las que 641 son endémicas (174 de ellas lo son exclusivamente de la isla).

Las aguas de Lanzarote y Fuerteventura presentan una extraordinaria diversidad de cetáceos, con 28 especies registradas, de las 92 conocidas a nivel mundial. Por este motivo, en 2015 se declaró el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) "Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura", que atravesaría la nueva línea marítima en caso de empezar a operar. Cabe destacar que el ruido antrópico y las colisiones son dos de las principales causas de muerte no natural en cetáceos, por lo que este proyecto representa una nueva amenaza.

El Catálogo Canario de Especies Protegidas incluye, para Fuerteventura, un total de 69 especies terrestres: 15 en peligro de extinción, 23 vulnerables, 18 de interés para los ecosistemas canarios y 13 de protección especial. Entre las que podrían sufrir directamente las consecuencias de la introducción de determinadas especies exóticas figuran, entre otras, la lisneja, la musaraña canaria y las aves que nidifican en el suelo.

Rechazo de otras organizaciones

Las organizaciones profesionales del sector primario canario han manifestado su firme rechazo, por el impacto brutal en las producciones isleñas, a esta iniciativa administrativa-empresarial de las islas y el reino alauí para reactivar la ruta por mar entre Fuerteventura y Tarfaya.

En opinión de estas organizaciones, se deja una puerta abierta a la entrada directa de plagas desde el continente africano, lo que acarrea problemas de sanidad vegetal y animal en Canarias por la imposibilidad de controlar lo que llegue.

No existe un puesto de inspección fronteriza (PIF) en Puerto del Rosario (solo hay dos PIF en las capitales de provincia) y, por ello, no se podría aplicar de forma adecuada la Orden estatal de 12 de marzo de 1987, que establece para las islas las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales.

El Gobierno de Canarias, el Gobierno de España y varios cabildos insulares, entre ellos el de Fuerteventura, se han manifestado a favor de la apertura de esta línea marítima, si bien el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ya ha mostrado su rechazo, así como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en ambos casos avalando las críticas de las organizaciones agrarias locales.

Rigurosos controles fronterizos

"Consideramos que antes de decidir la apertura de esta línea se debe realizar un análisis de costes y beneficios, así como de su posible impacto sobre la biodiversidad canaria, tanto en el medio terrestre como en el marino, y sobre la sanidad animal, vegetal y pública", insiste la ACBC.

"En caso de que finalmente se establezca, debería contar con rigurosos controles fronterizos con todos los recursos personales y materiales para dar cumplimiento, no solo a la normativa de sanidad pública, animal y vegetal, sino a la de prevención de la entrada de especies exóticas que puedan resultar perjudiciales para la biodiversidad de Canarias, así como el reforzamiento de la Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras (RedEXOS) en Fuerteventura".

Asimismo, concluye, la información y educación ambiental de los pasajeros sería primordial para prevenir el traslado, voluntario o accidental, de especies exóticas. Estos mecanismos de inspección, prevención y rápida detección y respuesta, deberían aplicarse a todos los puertos y aeropuertos de Canarias con tráfico interinsular, internacional y con la península Ibérica.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)