Canarias presenta en Bruselas las conclusiones del proyecto Urban Waste para la prevención y gestión de residuos en ciudades turísticas

Canarias/ Esta iniciativa, liderada por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, se ha desarrollado a lo largo de tres años en once ciudades europeas.

La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha presentado en Bruselas las conclusiones del Urban Strategies for Waste Management in Tourist Cities para la prevención y gestión de residuos en ciudades turísticas, un proyecto europeo que ha sido coordinado por la propia Viceconsejería y en el que han participado once ciudades turísticas.