El 47% de los canarios solo compra envases respetuosos con el medioambiente, el dato más alto del país

Una de las cuestiones fundamentales para alcanzar este objetivo pasa necesariamente por mejorar la infraestructura de reciclaje fuera de casa. Así lo cree también el 95,9% de los canarios, quienes ven necesario que se mejoren los recursos para reciclar en las calles. De hecho, nueve de cada diez (91,8%) residentes del archipiélago aseguran que efectivamente reciclarían más si hubiera más papeleras selectivas en los espacios públicos.

Estos datos se desprenden de la encuesta "Tenemos otro latido" realizada por Ball, el mayor fabricante mundial de latas de aluminio, donde se analizan las percepciones de los españoles sobre la sostenibilidad de los envases y los hábitos de reciclaje. El estudio también concluye que casi el 80,8% de los ciudadanos canarios siente frustración cuando quiere reciclar envases en el entorno urbano y no ve papeleras selectivas para separar.

Cyrille Vecchi, manager de sostenibilidad de Ball para Europa del Sur explica: "La lata de aluminio, por sus características particulares, está muy unida al consumo en la calle y, debido a su alto valor, sería un error no recuperar todos esos envases para ponerlos de vuelta en la economía. Aunque en los últimos años se han hecho esfuerzos importantes para mejorar la infraestructura de reciclaje en lugares públicos, es preciso seguir avanzando en esta dirección con más papeleras para separar residuos, especialmente en los entornos de ocio y trabajo que es donde más bebidas se consumen".

Precisamente, una de las imágenes más comunes en los sitios de mayor concurrencia como playas, parques o festivales es encontrar las papeleras de reciclaje, cuando las hay, llenas. En esta situación, lo que la mayoría de los canarios suele hacer cuando quiere tirar un envase es llevárselo y esperar hasta que encuentra otro contenedor adecuado vacío para reciclarlo, como afirma un 57,5%. Un 16,4% lo tira en cualquier papelera que vea vacía en ese momento, aunque no sea el correspondiente para el reciclado, mientras que un 26% lo suele dejar en el suelo en la zona donde

está la papelera llena. Este último dato es el más alto del país, lo que sitúa a los canarios como los que más residuos dejan en la calle si el contenedor está lleno.

¿Estamos comprometidos con la sostenibilidad de los envases?

Según revela la encuesta, el 82,2% de los consumidores canarios considera muy importante que los envases sean respetuosos con el medio ambiente, lo cual refleja la creciente concienciación de la opinión pública en torno a la sostenibilidad y al reciclaje. Este dato se manifiesta en que el 46,6% de la población de las Islas lleva esta consideración a rajatabla y afirma que únicamente compra envases que sean respetuosos con el medio ambiente. Este porcentaje de personas que solo compra envases eco-friendly es más de ocho puntos superior a la media nacional y el más alto de España.

La sostenibilidad es una demanda social que a su vez está provocando que las compañías más innovadoras apuesten por envases como la lata de aluminio para todo tipo de categorías de bebida. En este sentido, ya hay un 46,6% de los consumidores isleños que elegiría la lata para consumir zumos, un 30,1% para consumir agua enlatada e incluso un 24,7% y un 8.2% para sidra y vino, respectivamente.

"Cada vez son más las empresas comprometidas con la sostenibilidad de los envases en los que comercializan sus bebidas y que encuentran en la lata de aluminio una solución óptima. La lata es la campeona del reciclaje, ya que se puede reciclar infinitas veces sin perder calidad y de forma sencilla, rápida y económica. Su ciclo de vida es un ejemplo perfecto de economía circular", explica Vecchi.