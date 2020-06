El Ayuntamiento de Santa Cruz alcanza el medio millar de participantes en el ecuador de sus conferencias online "I Semana Mundial del Medio Ambiente"

Santa Cruz de Tenerife/ Mañana, coincidiendo con la efemérides, habrá sesión doble con la intervención del director de "Al filo de lo imposible", Sebastián Álvaro, y la ex rectora de la Universidad de La Laguna, Marisa Tejedor, que podrán seguirse a través de la web municipal https://scverdeyazul.com.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha alcanzado ya alrededor de medio millar de participantes en el ecuador de su ciclo de conferencias online "I Semana Mundial del Medioambiente y de los Océanos", que promueve desde el pasado lunes y hasta el próximo día 8 de junio la Fundación Santa Cruz Sostenible con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y los Océanos, al cual las personas interesadas pueden inscribirse y seguir a través de la web municipal https://scverdeyazul.com, donde también se pone a su disposición el programa.



La novedosa cita está contando con un atractivo plantel de ponentes y esta tarde, a partir de las 17:00 horas, le toca el turno a la Secretaria General para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Elena Cebrián, que disertará sobre "El papel de las políticas públicas ante el reto demográfico". Mañana viernes, habrá doble sesión: a las 17:00 horas, el director del veterano programa de televisión "Al Filo de lo Imposible", Sebastián Álvaro, presentará la ponencia "El sentimiento de la Montaña"; y a las 18:00 horas, la catedrática en Edafología y Química Agrícola y ex rectora de la Universidad de la Laguna, Marisa Tejedor, cerrará la jornada con "Se desertifica La Tierra". El ciclo se clausura el próximo lunes cuando el premiado fotógrafo submarino tinerfeño Francis Pérez contará su experiencia en "Los Océanos del Mundo".

El concejal de Seguridad, Movilidad Ciudadana y Medioambiente, Florentino Guzmán Plasencia, destacó el importante plantel de expertos con que cuenta el ciclo, el cual plantea "un necesario debate sobre los retos ambientales a los que se enfrenta la sociedad actual y los objetivos que se deben trazar en las próximas décadas para aunar sostenibilidad y calidad de vida".

Asimismo, el concejal puso en valor el esfuerzo realizado por el Consistorio chicharrero y la Fundación Santa Cruz Sostenible "para la organización de un evento de esta envergadura en las actuales circunstancias" y, tras mostrarse muy satisfecho con la buena acogida que llevan hasta el momento dichas ponencias o webinars, que recuerda que "pueden seguirse en tiempo real desde cualquier parte del mundo a través de Internet", animó a la participación del público "para que puedan llegar al mayor número de personas que sea posible".

Las charlas se están retransmitiendo, además de por la dirección https://scverdeyazul.com, a través de Facebook Live de la Fundación Santa Cruz Sostenible y posteriormente, como avanzó el concejal, "estarán disponibles al público en el canal youtube de la Fundación, para que quienes se las hayan perdido en directo tengan la oportunidad de acceder y disfrutar de ellas cuando quieran". Igualmente, han contado con el apoyo y la difusión a través de las redes sociales del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las conferencias están siendo moderadas por la periodista Ángeles Báez, encargada de trasladar a los ponentes las cuestiones planteadas por el público. Como resaltó el concejal "la situación de excepcionalidad que ha provocado la alerta sanitaria ante la COVID19, nos conduce, por primera vez, a la celebración de manera no presencial del Día Mundial del Medioambiente y de los Océanos", que tienen lugar este viernes 5 de junio y el próximo lunes día 8 de junio, respectivamente.

Las jornadas arrancaron el pasado lunes con la conferencia "Antártida, una ventana a la esperanza", impartida por el científico y escritor Javier Cacho. Al día siguiente intervino Juan Verde, asesor internacional para gobiernos y empresas, ex subsecretario de Comercio de EEUU y ex asesor de Barack Obama, Bill y Hillary Clinton, Al Gore, entre otros, que disertó sobre "COVID y el Nuevo Orden Mundial: Economía Verde, la Gran Oportunidad"; y el miércoles, lo hizo el empresario y experto en innovación y nuevas tecnologías, Carlos Barrabés, quien abordó la conferencia que llevaba por título "Diseñar el Mañana".