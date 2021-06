Retirados de los fondos marinos canarios cerca de 600 kilos de residuos que serán canjeados por comida y donados al Banco de Alimentos

Un total de 98 buceadores de la Red de Vigilantes han retirado esta cantidad de basura de los fondos someros y entorno costero de Tenerife y la isla de La Gomares en tan solo unas horas, donde las mascarillas ahora son uno de los residuos habituales además de plásticos y todo tupo de embases. Esto nos debe alertar de la situación en la que se encuentran nuestros mares y océanos.

Los residuos sólidos que llegan nuestras aguas ocasionan la muerte de más de un millón de aves y cien mil tortugas y mamíferos anualmente. "Si tenemos en cuenta que el 80 por ciento de esta basura procede de tierra firme, es evidente que todos somos responsables en menor o mayor medida", explica Antonio Márquez, coordinador de la Red de Vigilantes Marinos y añade, "los buceadores somos los ojos de los ciudadanos bajo el mar y es muy importante ver lo que está pasando".

El fin de semana, unos mil buceadores voluntarios de la Red de Vigilantes Marinos, un proyecto de la ONG Oceánidas, han unido esfuerzos para retirar basuras de los fondos someros de estos 25 puntos del litoral español así como Colombia y Cabo Verde dentro del proyecto ¨Libera 1m2 por la naturaleza¨. Lo han hecho de forma simultánea alzando la voz contra el grave problema de las basuras marinas, una situación que nos afecta a todos y especialmente a los ecosistemas acuáticos.

Esta Red lleva luchando contra el grave problema ambiental que suponen las basuras marinas desde su creación en 2013. A partir de entonces, se han sumado a la iniciativa más de dos mil buceadores y otros tantos voluntarios por tierra. Un proyecto de origen español que ha traspasado fronteras, actuando desde hace dos años en Colombia, Brasil, México, Perú, Argentina, Cuba y Cabo Verde. Es la mayor red de buceadores solidarios con el medio ambiente que existe en el mundo y es española.

Mucho más que una limpieza de fondos marinos y playas

Del plano ambiental al ámbito social

Además, por segundo año consecutivo, Nueva Pescanova ha colaborado con la Red de Vigilantes Marinos permutando estos kilos de residuos que han logrado retirar los voluntarios, por kilos de comida que serán donados los próximos días a FESBAL, Federación Española de Bancos de Alimentos. Esto supone un aliciente más para los voluntarios, cuya labor no sólo beneficia ahora al medio ambiente, sino también, de forma directa, a las numerosas familias que actualmente se encuentran en situación vulnerable.

Por otra parte, para la retirada de los residuos que flotan en el agua o que se depositan en los fondos someros, estos buceadores de la Red de Vigilantes Marinos han utilizado redes recicladas confeccionadas por las que son, posiblemente, las últimas rederas españolas. Estas mujeres confeccionan cada año un millar de bolsas a partir de redes recuperadas por nuestros buceadores y estos las utilizan posteriormente para liberar nuestros mares de plásticos, latas, vidrios y otros residuos. Una nueva vida para estas redes que de nuevo volverán a pescar, aunque esta vez no serán peces.

La Red de Vigilantes Marinos es también ciencia ciudadana

Todos los residuos que los voluntarios de la Red ha recogido, han sido separados por categorías y contabilizados. Los datos obtenidos en esta campaña ya se han incorporado a la de ciencia ciudadana de '1m2 por las playas y los mares' del Proyecto LIBERA y se integrándose en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Para ello, se ha empleado la aplicación móvil MARNOBA, desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y KAI Marine Services, una plataforma que recopila, almacena y muestra información sobre las basuras marinas de las costas españolas en cuanto a tipología y origen con el objetivo de confeccionar planes futuros que mitiguen esta problemática medioambiental.

Como siempre, en esta nueva actuación se le ha dado un papel protagonista a la educación ambiental, ya que se han ofrecido talleres de concienciación en buena parte de los enclaves donde han tenido lugar las actuaciones y está previsto organizar charlas en centros escolares con el apoyo gráfico de las fotos y vídeos que se realicen durante las limpiezas. La involucración de los más jóvenes es uno de los objetivos de la Red, desde la que se fomenta la figura del "Pequevoluntario", niños y niñas que participan habitualmente en las limpiezas de las playas mientras los submarinistas retiran basuras de los fondos.

Más detalle sobre los puntos donde la Red ha realizado limpiezas de fondos

• ANDALUCÍA: el club de buceo Apañao Sub ha actuado en la Playa de Poniente en Torre del Mar (Málaga), y en Benámádena el club de buceo Costa del Sol ha limpiado la playa Malapesquera. Además en el Rincón de la Victoria-Cala del Moral el club de buceo EcoDive ha actuado en los acantilados del Cantal de Calaflores y en la playa de Calataraje, Manilva, la Asociación Subacuática de Casares. En San Pedro de Alcántara han intervenido los clubes Lebeta, AlaSub y Club Buceo San Pedro. El Club Universitario de Buceo y GEA ha centrado sus esfuerzos en la caleta de Salobreña (Granada). Por último en Tarifa el club de buceo GoDive y el Club Capitán Garfio en el Puerto Deportivo de Rota.

• CANARIAS: el club de buceo El Sebadal junto con Aglaymar y Wind of the Ocean han limpiado el Puerto Playa Santiago en La Gomera. El club Terramare y EcoOceános retiraron residuos de la Playa de Las Eras – Fasnia en Granadilla de Abona y también en Tenerife, Ecoimplicados limpió la Playa del Socorro.

• MELILLA: como no podían faltar, la Asociación Melillense de Submarinismo y Buceo ha hecho su intervención esta vez en la Playa de Horcas Coloradas.

• CANTABRIA: en Miengo realizó su limpieza en la Playa de Cuchia el club Calypso.

• EUSKADI: la asociación Marefondum ha actuado en Getxo, Bizcaia, en el Portu Zaharra.

• CATALUÑA: Salt al Mar acabó con los residuos marinos de la Cala Sa Sabolla en Cadaqués, Girona.

• GALICIA: en Mugardos hemos tenido al club de buceo Scuba Galicia en la Playa y Puerto de Mugardos y al club TanTak en Porto Chico, Foz (Lugo).

• COMUNIDAD VELENCIANA: Cas Bomberos se ha centrado en Punta de la Fontana (Xàbia- Alicante) y Buzeo Torrevieja y Plataforma Huellas Verdes en la Cala Ferris de Torrevieja. Por otro lado desde Madrid, el club de buceo Cristal Sub se desplazó a Alicante para retirar residuos de la Playa de Torre de la Horardada.

• CASTILLA LA MANCHA: en el río Huécar realizaó su limpieza el club de buceo Apnea Cuenca y en el río Guadiela el club Buceo y Rescate.

• COLOMBIA: el club de buceo encargado ha sido DiskOncept en la Bahía de Taganga.

• CABO VERDE: Projecto Biodiversidade ha limpiado con éxito en la Isla de Sal.

QUÉ ES LIBERA y 1m2 POR LA NATURALEZA

La naturaleza sigue sucia. A pesar del gran trabajo que todos hemos venido realizando este año la naturaleza necesita más m2 limpios. Para terminar con los residuos en espacios naturales y hacer frente a este sigiloso enemigo debemos volver al campo, al bosque, a la playa, al río, en definitiva, a luchar de nuevo contra la basuraleza. Para vertebrar esta llamada a la acción, LIBERA, la iniciativa de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, continúa su propósito de sensibilizar para cambiar comportamientos y hábitos, pretendiendo sumar una vez más a todos aquellos que quieren una naturaleza sin basura.