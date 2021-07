Las principales organizaciones ecologistas de Canarias piden energías renovables compatibles con la biodiversidad y para la ciudadanía

Canarias/ Una veintena de ONG ecologistas de Canarias han suscrito un manifiesto en el que alertan que la transición no puede ser solo energética, también debe contribuir a conservar y enriquecer la biodiversidad, y al conjunto de la población, garantizando el acceso de la ciudadanía a los bienes públicos como los recursos energéticos renovables, y que el despliegue renovable debe realizarse sobre la premisa de que, sin una selección adecuada de su ubicación y dimensiones, las instalaciones pueden afectar de forma severa a la biodiversidad.

Defienden que el despliegue renovable debe priorizar la protección y conservación de la biodiversidad, contribuyendo a mantener y aumentar la riqueza natural, geológica y cultural del territorio. Además, destacan la necesidad de que ponga freno al proceso de despoblamiento del medio rural y promueva oportunidades de desarrollo socioeconómico sostenibles.

Recuerdan que el archipiélago canario es el punto de biodiversidad más importante de la Unión Europea y uno de los más relevantes del mundo que, ocupando poco más del 1% de la superficie del territorio estatal, constituye la comunidad autónoma más rica en patrimonio natural, donde casi el 40% de las especies de fauna y, aproximadamente, el 30% de las especies vegetales son endémicas; es decir, exclusivas de estas islas.

Sin embargo, Canarias está experimentado un desarrollo rápido de las energías eólica y fotovoltaica sin que las administraciones autonómicas competentes hayan realizado ni la adecuada planificación energética previa, ni la preceptiva evaluación ambiental estratégica. Tampoco se ha realizado el más que necesario estudio para determinar las zonas potencialmente aptas, con el objetivo de reducir al mínimo las consecuencias negativas para el medio ambiente, tal como exige la normativa comunitaria.

En la actualidad, una importante parte de los emplazamientos donde se están instalando o proyectando plantas renovables están produciendo afectaciones inaceptables sobre la biodiversidad. En términos generales, y si la situación persiste, alertan las ONG, no se puede garantizar la sostenibilidad del despliegue renovable en las islas.

Además, apuntan que las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto necesarias para obtener la autorización que permita instalar y explotar una instalación eólica o fotovoltaica son insuficientes, puesto que no se inscriben en el marco de una planificación a nivel regional e insular previa, y en muchas ocasiones no se justifica adecuadamente su ubicación. En el caso de los parques eólicos y su afectación a la fauna, los datos que ofrecen las propias empresas son generalmente datos en apariencia muy bajos y poco creíbles, en especial, si se comparan con los recabados por agentes de la autoridad en su labor de inspección en las mismas zonas.

Por todo ello, las ONG del archipiélago han suscrito el Manifiesto Renovables sí, pero compatibles con la biodiversidad y para la ciudadanía en el que solicitan que:

-Se garantice normativamente y de forma vinculante esta armonización, priorizando el despliegue en zonas de menor sensibilidad para el patrimonio natural.

- Se concluya de forma urgente la planificación energética de las islas y la evaluación ambiental estratégica de dicha planificación energética, con arreglo a la normativa estatal y comunitaria.

-Se priorice el ahorro y la eficiencia energética y la participación de la ciudadanía en la producción energética, con el impulso a las instalaciones de autoconsumo en zonas residenciales, industriales y comerciales.

-Se ponga en marcha un mecanismo de seguimiento ambiental independiente de los parques eólicos y fotovoltaicos.

-Se garantice la total transparencia sobre los proyectos en tramitación.

-Se exija el uso de la mejor tecnología disponible.

-Se dote a los cuerpos técnicos y jurídicos del Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares de los presupuestos y recursos humanos suficientes para tramitar los proyectos normativos, planes y estrategias.

El despliegue renovable debe realizarse sobre la premisa de que, sin adecuado planeamiento, ni selección de la ubicación y dimensiones, las instalaciones pueden afectar de forma severa a la biodiversidad, en forma de colisiones, principal causa de mortalidad directa, molestias y desplazamiento, efecto barrera y destrucción de los hábitats, además de la ocupación y degradación del terreno, el impacto paisajístico y ruido.

Yarci Acosta, delegado de SEO/BirdLife en Canarias, señala "no podemos plantear un futuro de espaldas a nuestra biodiversidad. Dependemos de ella para nuestra existencia y, además, en el caso de Canarias, tenemos la responsabilidad de proteger un territorio de una riqueza y fragilidad muy altas". La federación canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción, añade que no se trata sólo de un problema de conservación, también de democracia "el despliegue de renovables debe hacerse con la ciudadanía como actor principal en el marco de un nuevo modelo energético".

Organizaciones firmantes:

• Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza (ASCAN)

• Asociación Abeque

• Agonane-Ecologistas en Acción

• Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC - Bertheloti)

• Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN)

• Asociación Vientos del Noreste

• Colectivo Azaenegue

• Colectivo Guanil

• Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción

• Ecologistas en Acción Lanzarote

• Ecologistas en Acción Tenerife

• Federación ecologista canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción.

• Grupo de Ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias (GOHNIC)

• Greenpeace

• Fundación Telesforo Bravo Juan Coello

• Imidauen

• La Centinela

• La Vinca-Ecologistas en Acción

• Las Palmas en Bici

• Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)

• Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético para Canarias (Px1NMEC)

• Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)

• Turcón Ecologistas en Acción

• World Wildlife Fund (WWF)