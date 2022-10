La ULL conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático centrado en las estrategias para su mitigación

La Laguna/ Un año más, la Universidad de La Laguna se une a la celebración del Día Internacional contra el Cambio Climático con la organización de un foro de expertos centrado en las estrategias para su mitigación y dirigido especialmente al alumnado universitario. Para poder alcanzar un desarrollo sostenible y atenuar los efectos de este fenómeno global, los participantes explicaron que resulta fundamental que los jóvenes tengan una formación adecuada en esta materia.



Esta jornada, organizada por el Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad de la institución académica con la colaboración de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, y el Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, se ha celebrado este lunes 24 de octubre en el Aulario General del Campus de Guajara.

Rosa María Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna, aseguró que aunque todavía sigue habiendo posiciones negacionistas, las evidencias científicas son incuestionables. "El cambio climático es una realidad innegable y tanto las instituciones como a nivel individual tenemos que ponerle cabeza y aplicarnos para mitigar sus efectos", resaltó. "Con el cambio climático se puede disfrutar del presente como si no fuera con nosotros, tener una actitud derrotista o hacer frente en la manera de lo posible para paliar estos efectos, que es la postura de la Universidad de La Laguna", añadió la rectora.

Javier Rodríguez Medina, consejero del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, declaró estar muy satisfecho de participar en estas jornadas, ya que es indudable el papel transformador que ha jugado la Universidad de La Laguna en el desarrollo social, económico e incluso político de la isla de Tenerife. "En este momento de transformación vinculado con la lucha contra el cambio climático, la universidad no podía estar de perfil sino liderando", afirmó. Además, el consejero comentó los proyectos que se están llevando a cabo desde el Cabildo de Tenerife, como son el tratamiento de aguas residuales, la puesta en marcha de depuradoras y la mejora del saneamiento, así como la transformación de la gestión de residuos.

A continuación, Montserrat Acosta, vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad fue presentando a cada uno de los expertos, todos ellos profesores de la Universidad de La Laguna, que han participado en este foro, quienes dieron su punto de vista de lo que desde las instituciones y desde el día a día de cada uno de los ciudadanos se puede hacer en esta materia.

Pedro Dorta, profesor titular del área de Geografía Física y director de la Cátedra Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes, realizó la primera reflexión sobre las islas, el turismo y el cambio climático. A continuación, intervino Ricardo Luis Guerrero Lemus, catedrático del área de Física Aplicada, con una ponencia sobre las comunidades energéticas ciudadanas como herramienta esencial contra el cambio climático, mientras que Abel López, profesor del área de Geografía Física, habló sobre el futuro climático de las Islas Canarias a través de los fenómenos meteorológicos extremos.

Marta Domínguez, directora de la Cátedra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Cabildo de Tenerife, aclaró que con este foro se ha pretendido llegar a la ciudadanía, empezando por el alumnado de la Universidad de La Laguna. "Es muy importante llegar a los jóvenes porque ellos son el futuro. Y si hablamos de desarrollo sostenible y de mitigar el cambio climático, es fundamental tenerlos formados", comentó la investigadora.

Los efectos del cambio climático no sólo hay que verlos desde la vertiente medioambiental, sino también desde la dimensión social y económica. El desarrollo sostenible tiene que tener en cuenta a las generaciones venideras a la hora de gastar recursos, ya que no se puede esquilmar lo que se tiene ahora. Hay que tener una toma de conciencia de que los recursos naturales son finitos y que hay que gestionarlos de la forma más sostenible posible.

Este foro de expertos fue clausurado por Rosa Marina González Marrero, catedrática del área de Fundamentos de Análisis Económico y directora de la Cátedra de Economía y Movilidad CajaCanarias, con una ponencia sobre la gestión de la movilidad y el cambio climático.

