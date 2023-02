Transición Ecológica obtiene proyecciones climáticas de Canarias para lo que resta de siglo

Canarias/ José Antonio Valbuena destaca que este trabajo ha sido posible gracias a un convenio de colaboración firmado con la Universidad de La Laguna, financiado con 300.000 euros. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha obtenido proyecciones climáticas de las islas para lo que resta de siglo XXI gracias al trabajo realizado por el Grupo de Observación de la Tierra y de la Atmósfera-GOTA.



El consejero autonómico responsable del Área, José Antonio Valbuena, destacó que estos resultados son el fruto de un convenio de tres años firmado por su Departamento con la Universidad de La Laguna, cuyo presupuesto ascendió hasta los 300.000 euros de las cuentas regionales.

Valbuena explicó que esta publicación se presenta en formato abierto con una resolución de cuadrículas de 3x3 kilómetros, utilizando el modelo mesoescalar WRF (Weather and Reserach Forecasting) para los escenarios de cambio climático del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).

"Es fundamental que las administraciones públicas conozcamos los escenarios climáticos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años para planificar adecuadamente las acciones de adaptación y mitigación en los distintos puntos del archipiélago, siempre partiendo del conocimiento y el trabajo de las universidades canarias", agregó el consejero.

Entre otras conclusiones, las proyecciones extraídas de este proyecto determinan que las temperaturas mínimas diarias podrían llegar a subir, en promedio, entre 1 y 3 grados a finales de siglo en el panorama más desfavorable. En estas circunstancias, también sería previsible un aumento en el número de noches tropicales, es decir, las que la temperatura mínima no baja de los 20 grados. En el peor de los escenarios, dicho incremento será de 45 días de promedio para todo el archipiélago, encontrándose los mayores valores en las islas orientales y en las zonas costeras.

Otro valor destacado es el de las temperaturas máximas diarias, que podrían llegar a subir hasta unos 4,5 grados en zonas altas de las islas a finales de siglo en el escenario más desfavorable. Otro parámetro que se vería modificado por este valor sería el de los episodios cálidos. En estas proyecciones se observa que el número de episodios de calor extremo disminuye, pero la duración de estos fenómenos será mayor.

En lo referido a las precipitaciones, se presenta una mayor dispersión en cuanto a los datos, pero todo apunta a una disminución global de las lluvias anuales, siendo las zonas más altas de las islas las más acusadas. Se estima que, en el peor de los casos, la disminución pueda situarse en torno al 30% a finales de siglo en buena parte del territorio del archipiélago. Las distintas simulaciones realizadas coinciden en la caída del número de días con precipitación, tanto lluvias débiles como fuertes, lo que contribuirá al aumento del riesgo por sequía.

Todas estas variaciones de temperaturas y precipitaciones tendrán su efecto en otros aspectos como la humedad del suelo, la humedad relativa del aire, la evapotranspiración, la aridez del terreno, la temporada de incendios forestales, etc.

Las proyecciones climáticas obtenidas fruto de este convenio de colaboración están ya disponibles en el portal web https://opendata.sitcan.es/organization/universidad-de-la-laguna .

