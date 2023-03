Grupos ecologistas y conservacionistas de Canarias solicitan el voto negativo al Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales

Canarias/ Ante la evidencia científica de la amenaza para la biodiversidad que supondrá su aprobación, si no se modifica su redacción en relación con los gatos y hurones asilvestrados y los cetáceos en cautividad. Las asociaciones ecologistas y conservacionistas Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC), Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, Grupo de Ornitología e Historia Natural de las islas Canarias (GOHNIC) y Asociación para la Conservación de la Patrimonio Natural y Cultural del Macizo de Teno (ABEQUE), "manifestamos nuestro inequívoco compromiso en la lucha contra el maltrato animal por lo que consideramos necesaria una ley que proteja los derechos y el bienestar de los animales."



Respecto al proyecto de ley actualmente en trámite parlamentario, "valoramos positivamente la creación del listado positivo de animales de compañía, la obligatoriedad de registro e identificación de hurones y gatos y la esterilización de estos últimos, y las medidas para el control de la cetrería, pues consideramos que ayudarán a la prevención y control de las especies exóticas invasoras en Canarias."

"Si bien durante estos días el debate sobre esta futura Ley se está centrando en los perros de caza, está quedando fuera de la discusión otro ámbito afectado por esta norma igual o más importante: la conservación de la biodiversidad. De aprobarse con la actual redacción, algunos artículos supondrían una grave amenaza para la supervivencia de varias especies de reptiles, aves y mamíferos amenazados entre las que figuran los lagartos gigantes de La Gomera, El Hierro y Tenerife, la lisneja, el pinzón azul de Gran Canaria, la musaraña canaria y varias especies de aves marinas ya que, en la práctica, esos artículos, harían casi imposible la adopción de medidas efectivas de control de gatos y hurones asilvestrados que constituyen la principales amenazas para estas especies. Concretamente es el caso de aquellos artículos que pretenden dar la consideración de animales domésticos de compañía a los gatos y hurones asilvestrados -contradiciendo la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad, y el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras-, así como los que imponen el modelo de gestión de los gatos vagabundos mediante las colonias felinas CER (Captura-Esterilización-Retorno) en espacios abiertos. La información científica disponible indica, sin ningún género de dudas, que estas especies asilvestradas, así como la presencia de colonias de gatos en espacios abiertos son una de las principales amenazas para la fauna silvestre. Por otro lado, las elevadas densidades de gatos constituyen un riesgo para la salud pública. De aprobarse con su redacción actual, esta Ley entraría en contradicción con las principales Directivas Europeas (Directiva Aves y Directiva Hábitats) para la conservación de la Biodiversidad."

"Por otra parte, en el transcurso de su tramitación, se ha introducido una nueva Disposición Transitoria Sexta que avala los espectáculos e interacciones comerciales de cetáceos, una situación ya de por si inadmisible, como es perpetuar su tenencia en parques zoológicos y acuarios."

"Tal y como ocurre con otros graves problemas ambientales, como por ejemplo el cambio climático, la legislación y gestión de la fauna doméstica asilvestrada debería basarse en la abundante información científica y técnica disponible sobre este problema, situación que lamentablemente no ha ocurrido a lo largo de la tramitación de la presente Ley. Por ello y con el objetivo de que se imponga el interés general y la conservación de la biodiversidad, solicitamos a todos los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado conscientes de la necesidad de preservar la biodiversidad de Canarias y, en particular, las especies nativas amenazadas por los gatos y hurones asilvestrados, que voten en contra de este proyecto de ley si no se corrigen los artículos y disposiciones antes aludidos."

