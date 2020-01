Patricia Hernández visita los locales de ensayo de los grupos Crew of Dreams, Sabor Isleño y Los Mamelucos

Santa Cruz de Tenerife/ La alcaldesa valoró el trabajo realizado por los diferentes agrupaciones y puso en valor el "esfuerzo" desinteresando que llevan realizando desde hace meses para participar en el Carnaval.

Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, realizó en la tarde noche ayer, lunes 27 de enero, una nueva ronda de visitas a las distintas agrupaciones del carnaval chicharrero, con el objetivo de conocer de primera mano el trabajo que vienen realizando desde hace meses. La primera edil estuvo acompañada por José Ángel Martín, Concejal del Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos y Andrés Martín, responsable del Organismo Autónomo de Fiestas.



Los primeros en recibir a los representantes municipales fueron los integrantes de la formación coreográfica, Crew of Dreams. Agrupación de baile formada por niños y niñas de diferentes edades que coinciden en su pasión por la danza actual. Durante el acto, una de sus integrantes agradeció el gesto y mostró la predisposición de la agrupación de participar en los diferentes actos o eventos culturales que organicen la institución municipal. Un hecho que no pasó desapercibido para la alcaldesa, que destacó el esfuerzo realizado por el cuerpo de baile para lograr "coordinar a los más pequeños e integrarlos en coreografías que precisan de disciplina y horas de ensayo".

La agrupación Sabor Isleño fue la protagonista de la segunda parada dentro de esta ronda de visitas. La formación, fundada en 1998, deleitó a la comitiva municipal con dos de los temas que presentarán en el Recinto Ferial el próximo 8 de febrero a partir de las 20.00 horas. La alcaldesa no quiso pasar por alto este detalle y agradeció a los componentes de la agrupación a los que "felicitó por la dedicación y las horas de ensayo".

La noche culminó con la visita a la murga Los Mamelucos, que desvelaron uno de sus secretos mejor guardados, su exclusivo tema de entrada con el que darán su particular bienvenida al público que acuda al Recinto Ferial durante la segunda fase de las murgas adultas. Además, esta histórica murga interpretó dos temas a concurso.