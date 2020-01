'Los coquetos años 50' sorprende con un diseño de 1200 metros cuadrados, 2.600 bombillas y una pantalla led de grandes dimensiones

El Carnaval de 'Los coquetos años 50' ya luce con su máximo esplendor en el Recinto Ferial de Tenerife Adán Martín con la creación exclusiva del laureado diseñador Javier Torres Franquis, premiado en más de una veintena de ocasiones por sus estilismos murgueros. En la mañana de hoy la alcaldesa de la ciudad, Patricia Hernández, junto al responsable del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, Andrés Martín Casanova, visitaron el escenario carnavalero y compartieron con su diseñador los entresijos de un proyecto que combina los volúmenes y el característico colorido de la de la década de los 50. Un diseño que además ha contado con la inestimable colaboración de los directores artísticos, Marco y María.

Tal y como ya se adelantara en la presentación virtual del boceto en el mes de octubre, el diseño de este año se caracteriza por la incorporación de grandes volúmenes y espacios amplios. Es por ello que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife disfrutará de un escenario de 1200 metros cuadrados, en diferentes niveles, con 70 metros de embocadura y 20 metros de fondo y un proscenio de 15 x 6 metros en forma de escalinata semi-octogonal.

La propia alcaldesa, apuntó a que este novedoso y arriesgado diseño "quiere darle a Santa Cruz un escenario digno de un carnaval de renombre y con repercusión internacional". En este sentido Hernández puso de relieve el gran tándem formado por los directores artísticos, Marco y María y Javier Torres Franquis. "Si ya estábamos convencidos de que contar con este equipo creativo iba a ser todo un acierto, hoy ver este resultado solo sirve para corroborar que nuestro Carnaval puede contar con un diseño propio de grandes espectáculos y que recuerda a los míticos escenarios de Plaza España. Se trata de un escenario único y a la altura de las galas que vamos a disfrutar, un espacio que disfrutarán tanto los que estén en el recinto como la gente que nos vea por televisión. Ya sabíamos que era un diseño arriesgado por el volumen y la cantidad de luces led que le da una gran espectacularidad".

Por su parte, Franquis ha destacado principalmente que el diseño de este año "no se centra solo en poner en valor la Gala de la Reina; se pretende que sea un elemento clave para el resto de los concursos porque son parte importante de nuestra fiesta y no queríamos que solo se les diera protagonismo con los efectos de las luces".

Como novedad, la altura del decorado alcanza los máximos posibles, logrando por primera vez la cota de los 15 metros en la pared de foro (o pared posterior). Además, Javier Torres Franquis, como gran conocedor del carnaval, ha creado un backstage de 800 metros cuadrados, el más grande diseñado para estas fiestas en el recinto, con el objetivo de facilitar el trabajo de grupos, candidatas y diseñadores.

Se ha rediseñado la forma de la estructura de cara al público, realizando un replanteo de la forma de bocina tradicional, con una nueva distribución de elementos sobre el escenario y se vuelve a recuperar el giratorio central para las galas. Esta escenografía exclusiva contará además con 5 accesos para candidatas, la típica puerta central, los dos accesos laterales frontales y dos nuevos accesos más en los laterales cuya ubicación estará más hacia el fondo de la escena.

El escenario cuenta con un abrumador set eléctrico, con 2.600 bombillas (todas de tecnología led), más de 400 metros de tira de led multicolor, rótulos, atrezzo auto-iluminado y una gran cantidad de dispositivos de iluminación profesional completamente integrados en la propia escenografía. Además, de 400 metros cuadrados de pantalla led de alta resolución que se integran en la propia escenografía para generar dinamismo a la puesta en escena.

La puesta en escena de este escenario, es una reminiscencia de aquellos elementos más característicos de una década marcada por la irrupción de las nuevas tendencias de la moda, la publicidad, la televisión en color, el cine, los grandes musicales o el rock and roll.