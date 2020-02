El carnaval de 'Los coquetos años 50' conocerá a su nueva reina

Esta noche (21.30h) el Recinto Ferial de Tenerife vivirá uno de los momentos más mágicos y esperados de las fiestas carnavaleras con la Gala de Elección de la Reina Adulta, última gran cita de los actos previos al Carnaval de calle que arrancará este viernes 21 de febrero con la Cabalgata Anunciadora. El espectáculo tendrá una duración aproximado de tres horas.Los presentadores de la que sin duda es una de las citas más importantes del programa carnavalero serán los populares locutores de radio Pedro Rodríguez, de Radio Club Tenerife Cadena SER y Alexis Hernández, de Canarias Radio La Autonómica, que además contarán con la colaboración especial de la cantante Soraya Arnelas, tal y como desveló hoy en rueda de prensa Andrés Martín, Presidente del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. "Llegamos a la cita más importante; toca elegir a la que será nuestra reina durante estos Carnavales y si bien hemos querido darles todo el protagonismo a las candidatas también será una fiesta para todos los grupos del Carnaval, ya que todos y cada uno de ellos participarán en la cita de mañana por la noche. Además de contar con Soraya, como broche final podemos confirmar ya la actuación de la cantante mexicana Paulino Rubio".Los diseñados Marco&María volverán a ser los encargados de dirigir esta gala, al igual que hicieran con la de Reina Infantil y la de los Mayores; han diseñado un espectáculo cargado de "sorpresas" que no dejará indiferente al público congregado y a los telespectadores. Sorpresas en las que Soraya Arnelas tendrá un protagonismo especial deleitando al público con algunos de sus temas, tal y como reconoció la propia artista que no quiso dar muchos detalles al respecto.La directora artística, María Díaz, destacó además el "empeño y la dedicación" que las candidatas pondrán para desfilar sobre las tablas del Recinto Ferial. "Este año como gran novedad hemos logrado que los diseñadores pudieran ver la grabación del ensayo general del lunes y de esta forma poder ver pequeños fallos, el tema de las luces, el desfile, algo que para ellos y para las casas comerciales es clave. Queremos aprovechar para darles las gracias a todos, diseñadores y candidatas, porque todo ha sido muy sencillo durante los ensayo; sé que solo puede ganar una pero para nosotros todas merecen una corona".El jurado de la cita estará compuesto Javier Torres, Profesor de Diseño de la Facultad de Bellas Artes y autor del diseño de la escenografía; Mónica Raquel Estévez Martín; Reina del Carnaval 1987; Javier Nóbregas; autor del Cartel de Carnaval 2020; Roberto González; Periodista en Televisión Canaria; Lydia Ramírez, Actriz de cine, teatro y televisión, modelo y bailarina; Ana Ibañez Llorente, Periodista de de TVE; Agustín Rubiales, Ex Presidente del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, Promotor del Hermanamiento de los Carnavales de Cádiz y Santa Cruz, propuesto para Medalla de Oro de la Junta de Andalucía y Bandera de Oro de la Provincia de Cádiz; David Santisteban, productor, autor y compositor; Gema Lozano, Realizadora y directora de videoclips y fashions films; José Luis Pérez Aguiar, Médico oncólogo en el Hospital Universitario de Canarias y Médico estético en Clínica Cidme; Paola Torres, Diseñadora de Vestuario de Cine, nominada y ganadora del Premio Goya 2017; José Luis de Madariaga, actor; Jose Luis Pérez Navarro, Pintor Artista Plástico; Amparo Higueras Álvarez, Interiorista y Ángela Morales, Licenciada en Bellas Artes, Artista y Profesora de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez.CANDIDATAS REINA ADULTA:Candidata: CAROLINA BARROSO PÉREZ -1Fantasía: LA BRUJA DE PORTOBELLODiseñada por: ALFONSO BAUTERepresentando a: GRUPO FEDOLA

Candidata: LORENA GÓMEZ HERNÁNDEZ-2

Fantasía: ISLA BELLA

Diseñada por: TIN QUINTERO ROSA

Representando a: FERRETERÍA CASTRO DELGADO Y FERRETERÍA LAS PIRÁMIDES

Candidata: AROA CUESTA VEGA- 3

Fantasía: TAJINASTE

Diseñada por: JOSE YERAY DÍAZ FERNÁNDEZ

Representando a: ID ORTODONCIA Y ESTÉTICA BUCODENTAL Y TALLER LAS ZOCAS

Candidata: ANA LUISA HERRERA GARCÍA- 4

Fantasía: AWARE

Diseñada por: MIGUEL ÁNGEL CASTILLA ABREU

Representando a:CENTRO COMERCIAL ROSA CENTER PLAYA PARAÍSO

Candidata: MILAGRO MARÍA REYES OLIVA- 5

Fantasía: SUGAR

Diseñada por: SANTI CASTRO

Representando a: DIARIO DE AVISOS Y TU ALTEZA

Candidata: JUDITH MIGUELEZ DÍAZ- 6

Fantasía: MARARÍA

Diseñada por: DANIEL PAGES

Representando a:MC´DONALDS Y EL DÍA

Candidata: SARA CRUZ TEJA -7

Fantasía: SENTIR

Diseñada por: SEDOMIR RODRÍGUEZ DE LA SIERRA

Representando a: CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO ALCAMPO LA LAGUNA

Candidata: AMANDA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ-8

Fantasía: ÁURIL

Diseñada por: RP DISEÑOS

Representando a: DRA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Candidata: YANIRA MORALES PLASENCIA- 9

Fantasía: ESPÍRITUS EN EL PACÍFICO

Diseñada por: DANIEL PAGES

Representando a: DIMUROL S.L.

Candidata: ANA BENAVIDES CASTILLA -10

Fantasía: ME SIENTO BIEN

Diseñada por: ALEXIS SANTANA RODRÍGUEZ

Representando a: URBASER

Candidata: MELISSA PÉREZ ALFONSO- 11

Fantasía: T´ZALAH

Diseñada por: CAVI LLADÓ DISEÑADORES

Representando a: FERRETERÍA PREFABRICADOS ARAYA S.L.

Candidata: ADRIANA TOLEDO ÁLVAREZ- 12

Fantasía: MANANA- CANANOA

Diseñada por: JUAN CARLOS ARMAS FEBLES

Representando a: EL GUSTO POR EL VINO Y ATLÁNTICO AUTO CENTROS

Candidata: LÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ-13

Fantasía: CUMBIA

Diseñada por: JONATHAN SUÁREZ LÓPEZ

Representando a: GABINETE DE ESTÉTICA ÁFRICA Y VICTORIA Y RESTAURANTE LOS ASADORES

Candidata: MARÍA JOSÉ CHINEA CABRERA- 14

Fantasía: UN NUEVO AMANECER

Diseñada por: JORGE GONZÁLEZ SANTANA

Representando a:FUENTEALTA

Candidata: LAURA GARCÍA REPO-15

Fantasía: EL SECRETO DE LOLA

Diseñada por: BORJA ABREU

Representando a: RON LA INDIANA

Candidata: ELISABETH LEDESMA LAKER-16

Fantasía: ESTAS CUATRO PALABRAS

Diseñada por: SANTI CASTRO

Representando a: CENTRO COMERCIAL AÑAZA CARREFOUR