Oasis, Orbital o La Chana definen el eclecticismo de DocuRock 4

Santa Cruz de Tenerife/ El festival se celebrará del 26 al 28 de octubre en TEA, 31 de octubre en Aguere Espacio Cultural y 2 de noviembre en Lone Star. DocuRock 4 ofrece cine y música gratuita para un amplio espectro de espectadores, desde el rock de Oasis, a la música electrónica de Orbital, pasando por el flamenco de La Chana.



Álvaro Marcos Arvelo, director de Acción Cultural de la Fundación CajaCanarias, comentó: "DocuRock pertenece a uno de los 68 proyectos culturales patrocinados este año por nuestra Fundación. Este festival ofrece cine y música. Por un lado el cine nos permite multiplicar nuestra mirada y, por otro, muestra la cocina creativa de la música".

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, presentador de DocuRock, enunció: "DocuRock no es solo rock. Los contenidos del festival son eclécticos y ofrece una oferta cultural muy heterogénea. Ofrece cine en pantalla grande y versión original, así como conciertos en directo. Todo con entrada libre".

Las películas del festival se exhibirán del 26 al 28 de octubre del 2018 en Tenerife Espacio de las Artes de la capital tinerfeña. "Oasis: Supersonic" inaugurará la sección de cine el viernes 26, a las 20:30 horas. El sábado 28 se proyectarán tres películas en sesión continua. A las 18 horas se podrá ver "Sanz: lo que fui es lo que soy". A las 20 horas se estrenará en Canarias "La Chana", que gravita sobre una de las grandes estrellas del mundo del flamenco en los 60, 70 y 80. A las 21:30 horas se exhibirá el filme canario "Brutalizzed Kids", que celebra los 15 años de una de las bandas más emblemática en la escena del rock canario. Tras la proyección se establecerá un diálogo con los integrantes de la banda y el director.

Para finalizar la sección de cine, el domingo 28, "Gimme Danger (Iggy Pop and The Stooges)" clausurará DocuRock 4 a las 20 horas. Estos cinco filmes optarán al premio al mejor largometraje de DocuRock 4, La Púa de Oro, valorado en 1.250 €. Todas las proyecciones serán de acceso libre, previa retirada de invitaciones en la taquilla del TEA.

Conciertos

Asimismo, se celebrarán dos conciertos de música. El primero se desarrollará el 31 de octubre, a partir de las 00:00 horas, en el Aguere Espacio Cultural de La Laguna, con entrada libre hasta completar aforo. Phil Hartnoll, uno de los componentes del dúo británico Orbital, será el protagonista de esta cita. La actuación de Phil Hartnoll DJ Set estará precedida por los pinchadiscos Anthony Play y Sbowery.

Orbital es una banda británica que publicó en los 90 célebres temas como "Chime", "Halcyon", "Belfast", "The Box" "Impact" o "Satan". El dúo se ha separado en dos ocasiones, transcurriendo su periplo vital entre 1989 y 2004, y de 2009 a 2014.

El segundo concierto lo protagonizará Hot Vulcan Stompers y se celebrará el 2 de noviembre del 2018, a partir de las 22 horas, en Lone Star (Avenida Francisco La Roche, 11), con entrada libre hasta completar aforo. Hot Vulcan Stompers, que fueron la primera banda de rockabilly de Tenerife, cumplen este año 15 años encima de los escenarios. Han compartido cartel, dentro y fuera de la isla, con artistas de la talla de Los Rebeldes, Loquillo o Marky Ramone.

DocuRock 4 cuenta con el respaldo de Gobierno de Canarias (Canarias Cultura en Red), Fundación CajaCanarias, Cabildo de Tenerife (Tenerife 2030) y Ayuntamiento de S/C de Tenerife. Para más información consultar la web www.docurock.es o los perfiles del festival en Facebook, Twitter o Instagram.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)