La Noria, el primer proyecto propio del canario Carlos Baena, opta a hacerse con cuatro estatuillas en los Premios Fugaz 2019

Algunos de los nominados tendrán la oportunidad de formar parte del Festival Itinerante CortoEspaña, un recorrido que acerca las obras más destacadas a multitud de municipios españoles y que este año celebra su décimo aniversario. Samuel Rodríguez, codirector de Premios Fugaz y del Festival Itinerante CortoEspaña, lo celebraba así: «ya llevamos 10 años y estamos muy orgullosos de todo lo conseguido: más de 1.000 eventos y más de 150.000 espectadores para más de 8.000 cortometrajes. Y serán los Fugaz los que determinen qué cortos recorrerán el país».

Cortometrajes nominados

2001 Destellos en la oscuridad

Dirigido por Pedro González Bermúdez

Sinopsis: TCM recrea, mediante diferentes técnicas de animación, la entrevista realizada por Playboy a Stanley Kubrick en 1968 con Keir Dullea, dando voz al famoso director.

Nominaciones:

Mejor documental.

27 minutos

Dirigido por Fernando González

Sinopsis: Algo acaba de suceder, un claxon rompe la quietud de un pueblo.

Nominaciones: Mejor montaje.

Alaska

Dirigido por Marco Huertas

Sinopsis: Un día en la vida de Isabel y Willie: dos pacientes de ictus.

Nominaciones:

Mejor documental.

Background

Dirigido por Toni Bestard

Sinopsis: Un tipo anodino y gris, atraído por la inusual belleza de una joven y enigmática mujer, intenta despertar su atención en medio de un peculiar universo, en el que hay que respetar una serie de normas, a cada cual más surrealista.

Nominaciones:

Mejor cortometraje, dirección, guión, montaje y sonido.

Bailaora

Dirigido por Rubin Stein

Sinopsis: Una guerra. Una niña. Un sueño.

Nominaciones:

Mejor dirección, dirección de producción, dirección de fotografía -Alejandro Espadero-, montaje, dirección de arte -Judit Alcubierre-, efectos visuales -Daniel Villegas-, vestuario -Pablo Porcel-, maquillaje y peluquería -Nahomi Armas-, sonido -José Tomé- y BSO -Juan Carlos Casimiro-.

Cazatalentos

Dirigido por José Herrera

Sinopsis: Dominique fue el cazatalentos más prestigioso de París. Ahora tan solo es la sombra de su pasado hasta que descubra a Sofía, una bailaora española que emigra a Francia a causa de la Guerra Civil Española y que esconde el secreto del mayor talento de la historia.

Nominaciones:

Mejor dirección novel y animación.

Cerdita

Dirigido por Carlota Pereda

Sinopsis: Sara es una adolescente con problemas de obesidad que vive atemorizada por las burlas de unas niñatas, de vacaciones en su pueblo. Ni siquiera Claudia, amiga de la infancia, sale en su defensa cuando le acosan ante un Desconocido y le roban la ropa en la piscina. El largo camino de vuelta marcará lo que le quede de vida.

Nominaciones:

Mejor cortometraje, dirección, guión y actriz -Laura Galán-.

El niño que quería volar

Dirigido por Jorge Muriel

Sinopsis: En el Madrid de los años 80, Iván, un niño de cinco año, se confronta con el nacimiento de un hermano más. Su hermana es la favorita de papá, el recién nacido es el favorito de mamá. ¿Qué lugar ocupa entonces él en esta nueva situación? ¿Y si pudiese volar y escapar?

Nominaciones:

Mejor actor -Pablo Mérida-.

El viaje a Islandia

Dirigido por César Vallejo de Castro

Sinopsis: A lo mejor todo esto que me ha pasado, el sentido de mi vida, es para facilitar a toda la gente que viene por detrás que puedan hacer algo tan humano como morirse, pero morirse sin sufrimiento.

Nominaciones:

Mejor documental.

Flotando

Dirigido por Frankie de Leonardis

Sinopsis: Un astronauta ruso despierta en un módulo de la estación espacial tras un accidente. Su atención es rápidamente desviada a unos golpes desde el exterior. Alguien ha venido a darle la bienvenida, aunque podría ser simplemente su imaginación. O no.

Nominaciones:

Mejor dirección de fotografía -Ricardo Canyelles- y efectos visuales - Oriol Tarrida, Marcos Diaz y Frankie de Leonardis-.

Foreigner

Dirigido por Carlos Violadé

Sinopsis: Verano. Mark acaba de empezar sus vacaciones en España. Una comida entre amigos, una playa, un barco, el mar... Lo más hermoso va a convertirse en la experiencia más extrema de su vida.

Nominaciones:

Mejor guión, dirección de producción -Violeta Tudela- y sonido -Alonso Velasco y Jorge Marín-.

I Wish...

Dirigido por Victor L. Pinel

Sinopsis: I wish... trata de un hombre incapaz de perseguir sus deseos, y de cómo cuando no sigues tus sueños, son ellos quienes te persiguen a ti.

Nominaciones:

Mejor dirección novel y animación.

Ipdentical

Dirigido por Marco Huertas

Sinopsis: Anna vive en una distopía donde no hay propiedad intelectual. Cansada de la realidad que le rodea, inicia la búsqueda de la única canción original que recuerda.

Nominaciones:

Mejor dirección de producción - Antonio Campos y Juan Eduardo Peso-, dirección de fotografía -Ismael Issa-, dirección de arte -Juan Eduardo Peso-, efectos visuales -Pablo González-, vestuario -Andrés Domínguez-, y maquillaje y peluquería -María José Gómez-.

La Guarida

Dirigido por Iago de Soto

Sinopsis: Mario conduce de noche, bajo la lluvia, por una carretera solitaria. De repente, se detiene. En medio de la carretera hay una mujer desorientada y manchada de sangre, no recuerda lo que le ha pasado ni cómo ha llegado hasta allí.

Nominaciones:

Mejor cortometraje, dirección, dirección de producción -Laura Mato-, dirección de fotografía -Miguel Leal-, montaje -Martí Roca-, dirección de arte -Aitor Almuedo y Francisco Almuedo-, vestuario -Lucía Conty-, maquillaje y peluquería -Víctor Javier Bernardos y Lola Hernández-, BSO -Paul Loewe- y actriz -María Hervás-.

La Noria

Dirigido por Carlos Baena

Sinopsis: La oscuridad no es siempre lo que parece.

Nominaciones:

Mejor cortometraje, sonido -Oriol Tarragó-, BSO -Johan Söderqvist- y animación.

La tierra llamando a Ana

Dirigido por Fernando Bonelli

Sinopsis: Un día la vida te aísla del mundo. Sin previo aviso. Desconexión. Como estar sola en el espacio. Es lo que le ocurrió a Ana. No más discos ni más giras; no más escenarios. Sólo la música, en su interior, y Juan, su amor, su mitad, su Tierra. Tres años después, Ana comienza a sentirse fuerte. Pero hoy no ha sido un buen día. Hoy, su burbuja tiembla.

Nominaciones:

Mejor BSO -Juan Antonio Simarro y Fernando Bonelli- y actriz -Laia Manzanares-.

Lo siento mi amor

Dirigido por Eduardo Casanova

Sinopsis: Un matrimonio que representa el sueño americano está inmerso en una crisis personal. Jackie está cansada de fingir, pero la responsabilidad es mucha y ser consecuente es complicado. En plena guerra fría del matrimonio Kennedy, aparece un tercero inesperado. Un tercero que cambiará la historia, o cómo nos la han contado.

Nominaciones:

Mejor dirección de arte -Idoia Esteban-, efectos visuales -Iván Martín-, vestuario -Carlos Paredes y Renato Rufoni-, maquillaje y peluquería -Lolita Gómez, Selmo del Campo y David Ambit-.

Love

Dirigido por Raúl de la Fuente

Sinopsis: Los Salesianos de Don Bosco Fambul, en Freetown (Sierra Leona) comenzaron en septiembre de 2016 un programa para rescatar a niñas y adolescentes de la situación de prostitución, acogerlas y cuidarlas en un ambiente familiar. El objetivo es ofrecerles un futuro gracias a la educación y a la reintegración familiar. Aminata es una de las más de 110 chicas que ya han empezado una nueva vida siendo las protagonistas de su futuro y persiguiendo sus sueños.

Nominaciones:

Mejor documental.

Mi hermano Juan

Dirigido por Cristina y Mariajosé Martín

Sinopsis: Ana es una niña de 6 años que está haciendo una terapia infantil con una Psicóloga, hablando de lo que ha vivido con su hermano Juan, a través de juegos y dibujos.

Nominaciones:

Mejor dirección novel.

Seattle

Dirigido por Marta Aledo

Sinopsis: "Seattle" es la historia de amor entre Iván, un piloto, y Amanda, una azafata, a través de sus encuentros en hoteles por diferentes ciudades del mundo.

Nominaciones:

Mejor cortometraje, guión y actriz -Nuria Herrero-.

Soy una tumba

Dirigido por Khris Cembe

Sinopsis: Como de costumbre, un niño observa escondido a su padre descargar tabaco de contrabando en mitad de la noche. Pero esta noche no es tabaco.

Nominaciones:

Mejor animación.

Tono menor

Dirigido por Iván Sáinz-Pardo

Sinopsis: La emocionante historia de un hombre encerrado en un fado portugués.

Nominaciones:

Mejor actor -Miguel Rellán-.

Uno

Dirigido por Javier Marco

Sinopsis: Un teléfono móvil dentro de una bolsa hermética suena en medio del mar.

Nominaciones:

Mejor actor -Pedro Casablanc-.

Sobre los Premios Fugaz

Los Premios Fugaz son los principales galardones del cortometraje español, y los únicos decididos por una gran comisión de profesionales compuesta por más de 450 personas vinculadas al sector del cortometraje. En su segunda edición, celebrada en mayo de 2018 en el Palacio de la Prensa (Callao, Madrid) se otorgaron 18 estatuillas que premiaron a todos los aspectos que intervienen en la creación de un cortometraje, además de un premio homenaje que recayó en la figura de Javier Fesser (posterior Goya a mejor película por Campeones) por su carrera profesional íntimamente ligada al formato corto.