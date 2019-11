"Ara Malikian" inaugura DocuRock 5

Alberto Delgado, presidente de Fundación CajaCanarias, aseveró: "Lo más importante de DocuRock es la parte educativa porque hay que educar al público para que no se pierda este tipo de cine y de música".Ricardo Martínez, director de Tenerife Film Commission, afirmó: "Es la primera vez que apoyamos este festival porque consideramos que está consolidado. Es un formato novedoso porque ofrece la relación entre cine, música y cultura. Además, este año el festival crece en actividades paralelas".Miguel Ángel Rodríguez, relaciones públicas de DocuRock, comentó: "En la primera edición el nicho de espectadores era pequeño, pero el festival va creciendo exponencialmente. Estamos acercando el cine documental de música de calidad a la comunidad educativa. Llevamos el cine a las aulas".El sábado 8 de noviembre se proyectará "Los Bravos: Black is Black", a las 18 horas. Grupo pionero de pop rock en España a finales de los años 60 que vuelve a estar de moda gracias a que Tarantino seleccionó un tema suyo para promocionar su última película.A las 19:30 horas podremos ver "La Habitación Roja: In The Middle of Norway", que nos muestra las dos caras de la vida del cantante de La Habitación Roja. En verano, tocando de festival en festival. En invierno, atendiendo a enfermos de alzhéimer y a su esposa, que padece una enfermedad rara: síndrome de fatiga crónica.El maratón de cine continúa a las 20:30 horas con el mediometraje canario "Bejo", una mirada íntima a uno de los cantantes de trap que más pujanza tiene entre la juventud española.A las 21:30 horas se proyecta el documental canario "Zurda: Una historia de Guerrilla Urbana y Escorbuto Crónico", dos bandas pioneras en la esfera del rock y del punk canarios. Escorbuto Crónico fue la primera banda punk de Canarias y una de las primeras del estado español. Al término de la proyección habrá un diálogo con el director y los músicos de ambas formaciones.El domingo 10 de noviembre, "Peret: Yo soy la rumba" clausura DocuRock 5 a las 20 horas. Un merecido homenaje al creador de éxitos populares como "Borriquito como tú" o "Una lágrima cayó en la arena".

Libro y conciertos

El 15 de noviembre, a partir de las 20 horas, se presentará el libro "Nuestros 80. Cuando las bandas urbanas morábamos las calles de Santa Cruz", de El Cuarto Gato. La presentación, que correrá a cargo del periodista especializado en literatura Eduardo García Rojas, se desarrollará en el la librería El Libro en Blanco (calle Juan Pablo II, 35).

En el apartado musical, el 22 de noviembre se celebrará en el santacrucero Lone Star un concierto de Kim Simmons, cantante hondureña, que presentará su debut discográfico y cantará versiones de Tina Turner, The Police, Whitney Houston o Donna Summer.

El 30 de noviembre, el cantante de La Habitación Roja, Jorge Martí, ofrecerá un acústico en el Aguere Espacio Cultural tras la proyección de "In The Middle of Norway", cinta que protagoniza y que dará pie a un diálogo con el público. Las invitaciones para ambos conciertos se podrán retirar un mes antes en los recintos de los conciertos.

DocuRock Educa

La sección DocuRock Educa persigue educar la mirada de los espectadores y forjar a los cinéfilos del futuro. En la docena de proyecciones que se han llevado a cabo en centros educativos de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro ya han participado cerca de 1.000 alumnos.

El 13 de noviembre, a las 20 horas, se proyectará en Multicines Tenerife "Ara Malikian: una vida entre las cuerdas", fruto de la colaboración del Aula de Cine de la Universidad de La Laguna y la cátedra de la Fundación Disa de Jóvenes Emprendedores.

El 29 de noviembre la cineasta Paloma Zapata (artífice de Peret) impartirá una clase magistral en TEA dirigida al alumnado del CIFP César Manrique, en la que explicará el proceso de una película, desde que surge la idea hasta que se proyecta en una pantalla.

Patrocinadores

DocuRock cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través del programa Canarias Cultura en Red, Cabildo de Tenerife, Fundación CajaCanarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Turismo Tenerife 100% Vida. Las invitaciones se podrán retirar en la taquilla de Tenerife Espacio de las Artes (TEA). Para más información se puede consultar la web docurock.es.