"Ara Malikian" se alza con la Púa de Oro de DocuRock 5

El jurado, que estaba integrado por Miguel Miralles (docente del CIFP César Manrique), Almudena Cruz (periodista especializada en Cultura en el periódico "El Día") y Attua Alegre (profesor del IES San Nicolás de El Sauzal) valoró el filme de Nata Moreno como el mejor de los seis títulos de la sección oficial por ser: "Una película sobre la libertad, donde el personaje, la música y la mirada de la directora se fusionan haciendo que al terminar de visionarla, te reconcilies con el ser humano"."Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas" se volverá a proyectar este miércoles 13 de noviembre en Los Multicines Tenerife, a las 20 horas, gracias a la colaboración de la Universidad de La Laguna. También se proyectará en la segunda quincena de noviembre en el Casino de Valverde, de la isla de El Hierro con el afán de fomentar el cine en pantalla grande y versión original en una isla que carece de cines.La película, de 89 minutos de duración, también se hizo acreedora del premio del público, demostrando que jurado y público, en ocasiones también coinciden al margen de lo que suele ser habitual.Los otros títulos que conformaron la quinta edición de DocuRock fueron "Los Bravos: Black is Black", "La Habitación Roja: In the Middle of Norway", "Bejo", "Zurda: Una historia de Escorbuto Crónico y Guerrilla Urbana" y "Peret: Yo soy la rumba". Dos de las cuales son cintas canarias ya que uno de los propósitos del festival es promover el rodaje de documentales musicales en las islas.

Todos contaron con gran afluencia de público. La quinta edición del festival prosigue con la sección Docurock Educa, en la que se proyecta parte de la programación en centros educativos de los cinco distritos de la capital tinerfeña, seis municipios de Tenerife, además de las capitales de La Palma, La Gomera y El Hierro, con el objetivo de crear una nueva cantera de cinéfilos entre los escolares canarios. Este año se han llevado a cabo trece proyecciones pedagógicas, sumando 1.000 espectadores.

Asimismo, se desarrollarán dos conciertos. El 22 de noviembre se celebrará en el santacrucero Lone Star un concierto de Kim Simmons, cantante hondureña, que presentará su debut discográfico y cantará versiones de Tina Turner, The Police, Whitney Houston o Donna Summer.

El 30 de noviembre, el cantante de La Habitación Roja, Jorge Martí, ofrecerá un acústico en el Aguere Espacio Cultural tras la proyección de "In The Middle of Norway", cinta que protagoniza y quedará pie a un diálogo con el público. Las invitaciones para ambos conciertos se podrán retirar un mes antes en los recintos de los conciertos.

Por último, el 15 de noviembre, a partir de las 20 horas, se presentará el libro "Nuestros 80. Cuando las bandas urbanas morábamos las calles de Santa Cruz", de El Cuarto Gato. La presentación, que correrá a cargo del periodista especializado en literatura Eduardo García Rojas, se desarrollará en el la librería El Libro en Blanco (calle Juan Pablo II, 35).

DocuRock 5, cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias (a través del programa Canarias Cultura en Red), Cabildo de Tenerife, Fundación CajaCanarias, ayuntamiento capitalino y Turismo Tenerife 100% Vida.

